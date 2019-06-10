“الأهلية” تزور قرى” SOS” ضمن حملتها في “رمضان”

عمان – نظمت الشركة الأهلية للتمويل الأصغر بالتعاون مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية مأدبة إفطار لتشارك أطفال القرى في محافظة العقبة، إربد وعمان أجواء شهر رمضان المبارك. شارك عدد من موظفي الشركة أطفال القرية بتناول طعام الإفطار وقضاء الوقت معهم وتوزيع الهدايا عليهم.

بدوره قال السيد مروان شحاتيت مدير عام الشركة الأهلية: “نسعى دائما إلى إقامة الأنشطة التي تعنى في دعم المجتمعات المحلية وبالأخص الفئات الأقل حظا، وذلك بالتماشي مع استراتيجيتنا في المسؤولية المجتمعية وتعزيزا لدور الشركة الأهلية في نشر التكافل الاجتماعي وتجذير قيم المحبة والتآخي خصوصا خلال شهر الخير والرحمة”.

من جانبها شكرت السيدة نانسي أفرام مديرة تطوير التبرعات والاتصال في قرى الأطفال مبادرة الشركة الأهلية ومشاركة طعام الإفطار مع الأطفال وتقديم الهدايا لهم مؤكدة أن شهر رمضان المبارك هو شهر مودة وتراحم ودعم لكافة شرائح المجتمع ومنها فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري. وأضافت أن الجمعية تتطلع لتعزيز شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص لتكمينها من توفير الرعاية لهذه الفئة بما تتضمنه من توفير للمسكن والتعليم والصحة.

ويذكر أن الشركة الأهلية للتمويل الأصغر هي إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي الأردني تأسست العام 1999، وهي شركة تعمل في مجال التمويل الأصغر ويبلغ عدد عملائها 40 ألف عميل يتم خدمتهم من خلال شبكة فروعها المنتشرة في محافظات المملكة علما أن الشركة الأهلية تعتبر أول شركة تمويل أصغر في القطاع الخاص، تعنى بدعم وتمكين الشباب الريادي والنساء والفقراء المنتجين من ذوي الدخل المحدود من أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة من خلال خلق فرص عمل تساهم في إيجاد مجتمعات منتجة تحسن من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي لها مما ينعكس إيجابا على مستوى الرفاه للمجتمع الأردني ككل.