“الأهلية للتمويل الأصغر” تفتتح فرعها الخامس والعشرين في محافظة جرش

عمان- تحت رعاية لينا البخيت، نائب رئيس هيئة مديري الشركة الأهلية، تم افتتاح الفرع الخامس والعشرين في محافظة جرش وذلك يوم الاثنين 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية والمحلية، بالإضافة إلى وجهاء وأهالي محافظة جرش. ويخدم الفرع مناطق وقرى محافظة جرش كافة، وهو مهيأ لاستقبال وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف الوصول وتمكين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي من أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة المنتجة من خلال توفير باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها الشركة.

وأكدت نائب رئيس هيئة المديرين الفاضلة لينا البخيت “حرص الشركة على تحقيق الشمول المالي من خلال إيصال خدماتنا لأكبر عدد ممكن من الفئات غير المشمولة بالخدمات المالية لتمكينها لأن تكون مؤهلة لشمولها بالخدمات البنكية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي الأردني”.

وقال مروان شحاتيت المدير العام لـ”الشركة الأهلية”: “إن افتتاح الفرع الجديد للشركة الأهلية يأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة في تطوير بيئة الأعمال ودعم أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة منها وخاصة في المحافظات، مما يسهم في دعم المجتمعات المحلية والحد من الفقر والبطالة من خلال توفير تمويل مسؤول يدعم هذه المشاريع، بالإضافة لخلق ثقافة التشغيل الذاتي وخاصة بين فئتي النساء والشباب، الأمر الذي يسهم في تحقيق الازدهار المشترك”. يذكر أن الشركة الأهلية للتمويل الأصغر هي إحدى شركات البنك الأهلي الأردني تأسست العام 1999، وتهدف إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة من تأسيس وتطوير مشاريعهم من خلال توفير التمويل المسؤول الذي يسهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين.