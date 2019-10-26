“الأهلية للتمويل الأصغر” تنظم جلسات توعوية عن سرطان الثدي

عمان- انطلاقا من أهمية دور المرأة في المجتمع المحلي الأردني وحفاظا على سلامتها، نظمت الشركة الأهلية للتمويل الأصغر جلسات توعوية حول مرض سرطان الثدي لعميلاتها، تناولت مواضيع عدة عن أهمية الفحص المبكر، وعن أبرز الأعراض التحذيرية التي يجب ملاحظتها عند الفحص الذاتي في المنزل، والأعراض التي يجب مراجعة الطبيب حال ظهورها. وجاءت هذه الجلسات في فروع الشركة الأهلية في محافظات عدة، شملت فرع عمّان بتاريخ 16/10/2019، وفرع عجلون بتاريخ 20/10/2019، وفرع الكرك بتاريخ 21/10/2019.

تأتي هذه الجلسات ضمن الخدمات غير المالية التي تقدمها الشركة الأهلية للتمويل الأصغر، وتتماشى مع رؤية الشركة بأهمية الشماركة المجتمعية، بالإضافة إلى الاهتمام بتوعية عميلاتها عن أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي وغيره من الأمراض التي قد تصيب النساء.

ويذكر أن الشركة الأهلية للتمويل الأصغر هي إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي الأردني تأسست العام 1999، وهي تعمل في مجال التمويل الأصغر وتعد أول شركة تمويل أصغر في القطاع الخاص، تعنى بدعم وتمكين الشباب الرياديين والنساء والفقراء المنتجين من ذوي الدخل المحدود من أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة من خلال خلق فرص عمل تشغيل ذاتي تسهم في إيجاد مجتمعات منتجة تحسن من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي لها، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الرفاه للمجتمع الأردني ككل.