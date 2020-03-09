“الأهلي” أول بنك أردني يطلق خدمة فتح حساب لحظي

عمان -أعلن البنك الأهلي الأردني، عن إطلاقه لخدمة “فتح حساب لحظي” (Instant Account Opening) لأول مرة في السوق الأردني، حيث تتيح هذه الخدمة للعملاء الحاليين والجدد القيام بفتح حساباتهم البنكية فوراً، وبشكل إلكتروني، كما يقدم الأهلي من خلال هذه الخدمة لعملائه جميع الخدمات البنكية دون إستثناء ودون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك أبدا، إلا في حال رغبتهم بذلك.

واستطاع الأهلي توفير هذه الخدمة كونه أول بنك ينضم لخدمة “عالم مين” للتعرف والتحقق من الهوية eKYC-as-a-service والتي أصبحت متاحة في الأردن اليوم. ويعرف “عالم مين” بأنه خدمة محتضنة من قبل شركة أهلي فينتك، وقد تم تطويرها ضمن حاضنة ومسارع أعمال أهلي فينتك للتكنولوجيا المالية بأيدٍ وعقول أردنية وبالشراكة مع شركتي مايكروسوفت وأوراكل وتعليقا على هذا الإنجاز قال محمد موسى داود، مدير عام البنك الأهلي الأردني: “يتيح تطبيق “أنا مين” الفرصة أمام الأفراد الأردنيين لإنشاء هوية “أنا مين” الرقمية بحيث تتم تعبئة البيانات الشخصية و تحميل صورة الهوية الشخصية وإثبات السكن والتوقيع المعتمد، ومن ثم يقوم التطبيق ومن خلال تسخير تقنيات الذكاء الإصطناعي وتقنيات تعزيز الواقع بالقيام بعمليات تحديث خلال إتصال فيديو مع العميل، حيث يتم خلالها القيام بالمئات من آليات وعمليات التحقق والتعرف وكشف التزييف ومطابقة المعلومات مع التوقيع وصورة الوجه والهوية والصورة الموجودة على الهوية وفي أقل من أجزاء من الثانية، ومع إنتهاء مكالمة الفيديو بنجاح للتعرف والتحقق من العميل، يتم إنشاء هوية “أنا مين” الرقمية الخاصة بالعميل على منظومة تم تطويرها بإستخدام تقنيات البلوكشين

وبحيث تصبح هوية “أنا مين” الرقمية الخاصة بالعميل ثابتة لا يمكن تغييرها، حيث تعتبر هذه الميزة واحدة من أهم مميزات تقنيات البلوكشين الرقمية الأكثر أماناً بالعالم. وبالتالي ستصبح بيانات الهوية الرقمية متاحة أمام المؤسسات المشاركة بمنصة “عالم مين” و لكن بعد حصول كل مؤسسة مشاركة على موافقة العميل بالحصول على بياناته”.

وقال سعد المعشر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني : “أطلقنا هذه الخدمة تحقيقاً للاشتمال المالي لجميع الأردنيين، ولإزالة العقبات التي تواجه المؤسسات وخاصة مؤسسات القطاع المصرفي بالتعرف على العميل والتحقق من هويته، وبالتالي تبسيط عملية فتح الحساب المصرفي من خلال تسخير تقنيات الذكاء الإصطناعي وتقنيات تعزيز الواقع والبلوكشين والتي تعد التقنية الأكثر أماناً بالعالم لخلق منظومة مؤتمتة تعد أسهل وأكثر أمانا وثقة من آليات العمل المعتمدة والمتبعة حالياً بالتعرف على العميل، والقيام بذلك دون أي اعتماد على العنصر البشري، إضافة لإلغاء الحاجة لتكرار طلب التعرف على العميل والتحقق من هويته وتحديث بياناته لدى كل مؤسسة تتطلب العلاقة معها القيام بمثل هذه العملية.”