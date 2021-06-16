“الأهلي الأردني” و”بنك الدم الوطني” يطلقان حملة للتبرع بالدم

عمان – بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، نظم البنك الأهلي الأردني، مؤخراً، ومن خلال دائرة المسؤولية المجتمعية وبرامج الاستدامة، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الوطني وتحت إشرافه في جميع مباني الإدارة العامة التابعة للبنك على مدار يومين متتاليين سعياً منه لتأمين بنك الدم بوحدات دم من أجل مساندة المرضى المحتاجين له، وذلك من خلال تشجيع الموظفين على التبرع التطوعي بالدم بوصفهم شركاء في تعزيز الصحة والتضامن المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

وقد شهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفي البنك وعملائه، إضافة إلى عدد من سكان المنطقة المحيطة به مع اتباع إجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وضمن إجراءات صحية مشددة.

وقد أوضحت إدارة البنك الأهلي الأردني أن هذه الحملة جاءت امتداداً للحملات التي نظمت في الأعوام السابقة لتعزيز القيم الإيجابية لدى المشاركين فيها من موظفي البنك وبما يعكس ثقافتهم المعطاءة والمتناغمة مع استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية والتي تركز على خدمة المجتمع وأبنائه، فضلاً عن جهوده الأخرى لترجمة أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها على أرض الواقع.