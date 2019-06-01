شركات وأعمال

“الأهلي الأردني” يحتفي بموظفيه بمناسبة شهر رمضان المبارك

منذ ساعة واحدة
البنك الأهلي الأردني

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عمان-احتفل البنك الأهلي الأردني، مؤخراً، بموظفيه ضمن مأدبة إفطار رمضانية أقامها لهم بمناسبة الشهر الفضيل، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، سعد المعشر، والرئيس التنفيذي/ المدير العام، محمد موسى داود، ونائب الرئيس التنفيذي/ المدير العام، الدكتور أحمد الحسين، إلى جانب رؤساء الإدارات والمديرين الإقليميين وعدد كبير من موظفي البنك.
وتقوم اللجنة الاجتماعية بتنظيم المأدبة الرمضانية التي تعد تقليدا سنويا لدى لبنك، وقد سادت الأجواء الودية هذا الحفل، كما شهدت العديد من الفعاليات المتنوعة. وتعد مأدبة “الأهلي الأردني” الرمضانية للموظفين جزءاً من سلسلة البرامج والنشاطات الموجهة لإدارة ورعاية الطاقات البشرية وتحفيزها وتطويرها المستمر.

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