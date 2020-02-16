“الأهلي الأردني” يدعم برنامج “مساحتي”

عمان- قدم البنك الأهلي الأردني دعمه لتطبيق برنامج “مساحتي” التابع لمبادرة “مدرستي”، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية؛ حيث يتم تطبيق هذا البرنامج في المدارس الحكومية بهدف خلق بيئة تعليمية نموذجية تسهم في تعزيز القيم الحياتية والمهارات الذاتية والذهنية للطلبة، مما ينعكس إيجاباً على تحسين مخرجات التعليم، الى جانب إثراء المعرفة والمهارات التي تساعدهم على صقل شخصياتهم، وذلك من خلال تنفيذ برامج تعليمية مكثفة ومتنوعة في مضمونها بطريقة تجعل من التعليم أكثر متعة في مدارسنا.

وسيتم استكمال برنامج “مساحتي” خلال الفصل الدراسي الثاني 2019-2020 في مدرسة النصر الثانوية للبنات/ منطقة المنارة بعد النجاح الذي حققته الفصل الدراسي الثاني بمشاركة 130 طالبة؛ حيث ستشهد المرحلة الثانية من البرنامج مشاركة واسعة من موظفي البنك الأهلي لتنفيذ ورشات العمل من خلال استغلال أوقات فراغ الطلبة ضمن ورشات عمل في مجالات متعددة، من ضمنها الرياضة والموسيقى والفنون اليدوية ودروس تقوية في اللغة الانجليزية وغيرها.

ويأتي هذا الدعم حرصاً من البنك لدعم مختلف الفعاليات التي تعنى بالتعليم وتمكين الطلبة وتعزيز فرصهم وفتح المزيد من الآفاق أمامهم عبر البرامج المتنوعة التي تنفذها المؤسسة، وخاصة في المناطق الأمس حاجة.