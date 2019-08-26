“الأهلي الأردني” يصدر تقريره الثاني للاستدامة

عمان- أصدر البنك الأهلي الأردني تقرير الاستدامة للعام الثاني على التوالي باللغتين العربية والانجليزية وفقا لمعايير المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير (Global Reporting Initiative (GRI/ الخيار الأساسي، ويبرز التقرير أنشطة البنك وعملياته المباشرة في مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية خلال العام 2018.

ويؤكد التقرير مدى التزام البنك الأهلي الأردني بتطبيق واعتماد إدارة الاستدامة والقضايا الجوهرية التي تتعلق بالعمليات التشغيلية والتخطيط وتخدم أصحاب المصلحة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والمعلنة من قبل الأمم المتحدة Sustainable Development Goals.

وفي تعليق له حول إصدار التقرير للعام الثاني على التوالي، عبر الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود، عن سعادته بنتائج هذا التقرير والتي تعكس مكانة البنك الرائدة، وقال “بصفتنا مؤسسة مالية رائدة في الأردن، فإننا نهدف إلى الحفاظ على مكانتنا وتعزيزها كرائد إقليمي في الاستدامة عبر القطاع المالي في الأردن والمنطقة، من خلال دمج مفهوم الاستدامة بشكل أكبر في استراتيجية أعمالنا وفي ثقافة مؤسستنا. هذا وتعمل استراتيجية “الازدهار المشترك” الخاصة بالبنك، على توجيه البنك لاتخاذ قرارات سليمة ودفع التنمية المستدامة في البلاد وتعزيز تواجدها في السوق وتعزيز قدرة الأردن على التغلب على التحديات الإقليمية”.

ويعد البنك الأهلي من المؤسسات القليلة على مستوى المملكة التي قامت بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح القائم على الأدلة، من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة في مختلف عمليات البنك المصرفية، وذلك تحقيقاً لاستراتيجيته القائمة على الازدهار المشترك والتي تضمن أعلى قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة؛ حيث تضمن التقرير أبرز إنجازات العام 2018 التي كان من أهمها؛ الانتهاء من إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة توليد إجمالية قدرها 2.52 ميجاواط التي أسهمت في انخفاض إجمالي استهلاك الكهرباء بنسبة 42 % مقارنة بالعام 2017، وإطلاق برنامج “أهلي777” لتمكين وتوظيف طلاب الجامعات، إضافة إلى تقديم 332 برنامج تطوير مهنيا للموظفين، كما تم إطلاق تطبيق الأهلي موبايل الجديد الذي يغطي 25 خدمة بنكية مختلفة ويمكّن العملاء من إجراء معاملاتهم البنكية بدون الحاجة لزيارة الفرع بكل أمان وسهولة وسرعة.