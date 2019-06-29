شركات وأعمال

“الأهلي الأردني” ينظم حملة للتبرع بالدم

منذ 4 ساعات

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عمان– نظم البنك الأهلي الأردني، مؤخراً، حملة للتبرع بالدم تحت شعار “كلنا أهل، دمنا واحد”، بالتعاون مع بنك الدم الوطني وتحت إشرافه في جميع مباني الإدارة التابعة للبنك على مدار يومين، وقد شهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفيه، بالإضافة الى عدد من عملاء البنك وسكان المنطقة المحيطة به؛ حيث تم التبرع بما مجموعه 130 وحدة دم خلال الحملة.
وحول هذا الحملة، أوضحت إدارة البنك الأهلي الأردني أنها جاءت ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية والتي تهدف لرفع حالة الوعي الصحي لدى الموظفين والمساهمة في دعم بنك الدم ومساعدة ممن هم في أمس الحاجة للتبرع بالدم.

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