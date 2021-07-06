الأهلي البحريني ينتظر مخالصة العطار.. إرشيدات يختار مدربي حراس المنتخبات

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

شكاوى جديدة تضرب البقعة

ضربت شكاوى جديدة نادي البقعة، ما ساهم في تأزم موقف النادي الذي يخضع حاليا لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب شكاوى سابقة لمحترفين أجانب.

وأعلنت لجنة أوضاع اللاعبين قبل يومين، قائمة بحوالي 35 شكوى للاعبين ومدربين، حيث كان نصيب نادي البقعة 45 ألف دينار، يتوجب عليه دفع هذا المبلغ لأربعة لاعبين.

وحكمت لجنة أوضاع اللاعبين، لصالح نجوم فريق البقعة السابقين أحمد أبو كبير وسعد الروسان وأحمد ياسر وحاتم أبو خضرا، بحوالي 45 ألف دينار، حيث تم الطلب من البقعة ضرورة صرف المبلغ خلال شهرين، أو مواجهة عقوبات إضافية.

إرشيدات يخلف أليكس

كشف اتحاد كرة القدم، أن المدرب والمحاضر الدولي خلدون إرشيدات، سيخلف مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول اليكس، في المشاركة باللجنة الفنية المخصصة لاختيار مدربي حراس مرمى منتخبي الشباب والناشئين.

وكان اليكس غادر عمان، بعد انتهاء ارتباطه مع اتحاد الكرة، بسبب انتهاء مدة العقد، وتعيين الاتحاد لجهاز فني جديد للمنتخب الوطني الأول بقيادة العراقي عدنان حمد.

وسيباشر إرشيدات عمله، اعتبارا من يوم غد الخميس، وهو موعد بدء مقابلة حراس المرمى، المتقدمين لشغل وظيفة مدرب حراس في المنتخبين.

مصدر في اتحاد الكرة، أكد أن تعيين إرشيدات، جاء لخبرة المدرب الطويلة علميا ونظريا، وعلى مختلف الصعد، حيث سبق وأن أشرف على دورات حراس مرمى محلية وخارجية، علما أن إرشيدات تولى حراسة مرمى الحسين إربد والمنتخب الوطني لسنوات طويلة.

وأشار المصدر إلى أن تعيين إرشيدات، جاء بناء على تنسيب من المدير الفني لاتحاد الكرة الكسندر جيتزي، المطلع على خبرات المحاضر الدولي والآسيوي.

لاعب فريق شباب العقبة زكي أبو ليلى – (ارشيفية)

السيفي يلعب في الفيصلي نصف موسم

ينتظر أن يصل المحترف التونسي هشام السيفي إلى عمان يوم 21 الشهر الحالي، للتوقيع على كشوفات النادي الفيصلي، للعب في صفوف الفريق لنصف موسم فقط.

وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات بين الفيصلي والمحترف التونسي، انتهت بالاتفاق على اللعب لنصف موسم قابل للتجديد.

مصدر مطلع فضل عدم التطرق إلى القيمة المالية للعقد، ومقدم العقد، حفاظا على رغبة الطرفين النادي والمحترف.

وكان الطرفان اتفقا قبل عدة أيام على جميع التفاصيل، باستثناء آلية الدفع، ما تسبب في تأخير التوصل لاتفاق بين الطرفين.

ويتزامن وصول السيفي إلى عمان يوم 21 الشهر الحالي، مع موعد مباراة الفيصلي والوحدات بدوري المحترفين، وسبق للاعب أن احترف في الموسم قبل الماضي في الفيصلي، قبل أن ينتقل للاحتراف في فريق الوحدات في الموسم الماضي.

مدرب الجزيرة يلوح للإدارة بالرحيل

لوح المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم أمجد أبو طعيمة، بالرحيل عن الفريق في حال استمرت الأوضاع الصعبة في النادي.

وتحدث أبو طعيمة أول من أمس مع اللجنة المؤقتة، مشيرا إلى أنه يدرس تقديم الاستقالة، بسبب تفاقم الأمور التي تسببت في شكاوى عديدة للاعبي الفريق، إلى جانب رغبة عدد من اللاعبين في الرحيل للاحتراف الخارجي، ما يعقد موقف الجزيرة في مرحلة الإياب.

أبو طعيمة وضع أيضا اللجنة المؤقتة المنتظرة، بصورة صعوبة الأوضاع، تمهيدا للاستقالة في حال استمرت الأوضاع الصعبة.

كما التقى المدرب يوم أمس بلاعبي الفريق، وأبلغهم برغبته في الرحيل في حال لم يكن هناك حلولا شافية لمشاكل النادي.

الجزيرة يوقع اتفاقية جديدة في المحكمة

أعلن نادي الجزيرة، توصله لاتفاق مع محامي الرئيس الأسبق للنادي سمير منصور، بشأن تسديد مستحقات الأخير، والتي تبقى منها حوالي 170 ألف دينار (المستحقات والفوائد).

وشهد يوم أمس اجتماعا، تم فيه الاتفاق على أن يحصل منصور على 25 % من قيمة إيرادات النادي، كما يحصل على 50 % من قيمة الجوائز التي يحصل عليها الجزيرة.

وينتظر أن يتم خلال اليومين المقبلين، تثبيت هذه الاتفاقية في المحكمة، وذلك لتأمين عدم قدرة أي طرف على الحجز على أموال النادي في هذه القضية، في حال التزم الجزيرة بتسديد مستحقات منصور وفق هذه الاتفاقية.

المحترف مورات يطلب الرحيل عن العقبة

طلب المحترف الروسي في فريق شباب العقبة لكرة القدم مورات، الرحيل عن الفريق بعد انتهاء مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.

وأبلغ مورات نادي شباب العقبة، برغبته بمغادرة الفريق، شارحا الأسباب التي دفعته للإقدام على هذا الطلب، مؤكدا سعادته باللعب في صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الحالي.

المعلومات الواردة، تفيد أن نادي شباب العقبة، خاصة في الجهاز الفني، يتجهون للموافقة على طلب المحترف الروسي المتوقع مشاركته في المباريات الثلاث الأخيرة بمرحلة الذهاب، قبل المغادرة إلى وجهة أخرى.

وتفيد الأنباء أن شباب العقبة، سيدرس تعويض مورات، بمحترف أجنبي آخر، في حال سمحت الظروف المادية بذلك.

الأهلي البحريني ينتظر مخالصة العطار

ينتظر النادي الأهلي البحريني، توقيع مخالصة بين اللاعب عبدالله العطار وفريقه الجزيرة، تمهيدا للتعاقد مع اللاعب للاحتراف في البحرين في الموسم الكروي المقبل.

لاعب فريق الحسين إربد سعد الروسان – (أرشيفية)

ووفق المعلومات فقد طلب العطار من الجزيرة العمل على إبرام مخالصة بين الطرفين، لاتاحة المجال أمامه للاحتراف في البحرين.

مصدر مطلع أكد أن العطار المعروف بدماثة خلقه وحسن تعامله مع الجميع، يبحث عن حل ودي مع الجزيرة، احتراما وتقديرا لهذا الصرح الرياضي العريق، رغم قدرته على المغادرة عنوة، بسبب تراكم مستحقاته المالية.

وتواجد العطار أول من أمس في مقر النادي برفقة المحاسب، للتباحث في آلية فسخ العقد، والمبلغ الذي سيتنازل عنه اللاعب مقابل المخالصة، حيث تم الاتفاق على التفاصيل، بانتظار حصول اللاعب على المخالصة قبل التوقيع على كشوفات الأهلي البحريني.

شفيع يستعد لدورة حراس جديدة

يستعد مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم عامر شفيع، للمشاركة في دورة تدريب حراس مرمى (المستوى الثالث)، التي ينتظر أن تعقد يوم 12 الشهر الحالي.

وتأتي هذه المشاركة، في إطار سعي شفيع للحصول على المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة، لتطوير مستواه في مجال التدريب.

وكان عامر شارك قبل أسابيع قليلة، في دورة تدريب آسيوية مخصصة للمدربين.

الرباط الصليبي ينهي موسم المدافع الحيصة

تعرض مدافع فريق معان لكرة القدم ليث الحيصة، لقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أول من أمس أمام فريق شباب العقبة، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأصيب الحيصة خلال المباراة، ما استدعى نقله بسيارة الدفاع المدني إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بقطع في الرباط، وبالتالي الحاجة لعملية جراحية ستبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

5 غرز في رأس أبو ليلى

خضع مدافع فريق نادي شباب العقبة لكرة القدم زكي ابو ليلى، لـ5 غرز في الرأس، بعد تعرضه لاصابة قوية خلال مباراة فريقه أول من أمس أمام فريق معان بدوري المحترفين.

وتعرض اللاعب لإصابة استدعت استبداله، ومن ثم ارساله إلى المستشفى لمعالجة الضربة التي احتاجت إلى 5 غرز، في مؤشر على قوة الضربة.

المحترف الروسي مورات – (أرشيفية)

كواليس النجوم

• لاعبو فريق الرمثا لكرة القدم، تفاعلوا بشكل إيجابي، خلال حفل العشاء الذي أقامه أحد محبي النادي في مزرعة بمدينة الرمثا أول من أمس. اللاعبون تناولوا المنسف والحلويات في أجواء أسرية، قبل أن يؤكدوا على أهمية الفوز في مباراة اليوم أمام الوحدات، إذا ما أراد الفريق تعزيز حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري.

• ما تزال الشكوك تحوم حول مشاركة ثنائي الحسين إربد أحمد أبو كبير وشاهر شلباية، في المباراة المقبلة بدوري المحترفين أمام سحاب، وذلك بسبب الإصابة.

• لاعبون في أندية محلية بدوري المحترفين، يسألون زملاء لهم في أندية أخرى، للوقوف على التفاصيل المالية، ومعرفة مدى التزام الإدارات في تسديد المتسحقات.

• الكادر التحكيمي الأردني المشارك في مباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، المقامة حاليا في أوزبكستان، يعود إلى عمان يوم 12 الشهر الحالي. الكادر التحكيمي يضم مقيم الحكام إسماعيل الحافي، والحكمين أحمد يعقوب وايمن عبيدات.

• قام اتحاد الكرة أول من أمس، بتنظيف مدرجات ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، بعد انتقادات وجهت من قبل جماهير تفاجأوا بعدم نظافة المقاعد خلال حضورهم لمباريات دوري المحترفات.

• عبر متابعون لنادي الحسين إربد، عن امتنانهم للجنة المؤقتة، لاهتمامها بالجانب الإعلامي، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل لجنة إعلامية نجحت حتى الآن في وضع بصمتها على العمل، معتبرين أن ناديا بحجم وعراقة النادي يستحق دائما موقعا إلكترونيا متميزا قادرا على تزويد المشجعين ووسائل الإعلام بأخبار النادي بشكل منتظم. المتابعون حيوا اللجنة الإعلامية الحالية لجهودها وخطواتها الواثقة نحو تطوير العمل الإعلامي في النادي، متمنين عليهم الاستمرار بحثا عن الأفضل.

• المدرب ناثر جرار الذي عمل مساعدا في الجهاز الفني الحالي لفريق الفيصلي، قبل تقديم استقالته. يتواجد حاليا في عمان قادما من كندا في زيارة قصيرة، حيث يبحث عن فرصة تدريب جديدة في كندا بهدف الاستقرار فيها.

• مدربون في أندية المحترفين، اتخذوا قرارا نهائيا بابعاد لاعبين محليين وأجانب، فور انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري. المدربون رفضوا الكشف عن هوية المبعدين، خوفا من التأثير على معنوياتهم، خلال المباريات المتبقية من مرحلة الذهاب. أحد المدربين كشف أيضا عن تفكيره بالرحيل عن الفريق.

• رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم الدكتور يحيى المحارمة، حاضر يوم أمس، بالمشاركين في دورة التدريب الدولية المتقدمة “البرو” المنعقدة في عمان، بمشاركة نخبة من المدربين. محاضرة المحارمة حول المنشطات وطرق الكشف عنها، لاقت استحسان المشاركين الذين ثمنوا هذا الكم الكبير من المعلومات التي يمتلكها المحارمة المعروف على مختلف الصعد.

• اللاعب زيد جابر المحترف في الأهلي البحريني، حرص يوم أمس على المشاركة في تدريب فريقه السابق الجزيرة، للحفاظ على جاهزيته، لحين التحاقه منتصف الشهر الحالي بالأهلي.

• المدير الفني لفريق السلط لكرة القدم جمال أبو عابد، منح لاعبيه يوم أمس استراحة من التدريبات. اللاعبون يتطلعون حاليا للمنافسة على صدارة الدوري، بعد فوزهم على سحاب في المباراة الأخيرة، واستعدادهم لملاقاة فريق البقعة في المباراة التالية.

• الساعات القليلة المقبلة، يتوقع أن تشهد الكشف عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب السوري لكرة القدم. العديد من المدربين السوريين، انتقدوا تأخير الاتحاد في الإعلان عن هوية المدرب، مؤكدين أن الواسطة والمحسوبية والضغوطات، تسببت في تأخير الإعلان عن المدرب الجديد. عدد من المدربين السوريين المعروفين في الشارع الأردني أمثال نزار محروس وحسام السيد، من أبرز المرشحين لهذا المنصب.