“الأهلي” الراعي الذهبي لماراثون مدرسة البكالوريا

عمان – قدم البنك الأهلي الأردني رعايته لماراثون مدرسة البكالوريا السابع والذي أقيم يوم الجمعة الموافق 11 تشرين الأول 2019، وقد استمر الماراثون لمدة 8 ساعات بمشاركة أكثر من 30 فريقا من طلاب المدرسة، حيث سادت الأجواء الحماسية والمنافسة الكبيرة بين الفرق المشاركة، واختتم الماراثون فعالياته بتوزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين.

وكان البنك الأهلي قد نظم وشارك في العديد من الفعاليات المتنوعة والتي صممت للتواصل مع المشاركين والحضور بقالب احتفالي وترفيهي مقدما تجربة فريدة ومميزة. وتعتبر هذه الرعاية جزءا من رعايات البنك المتواصلة لنشاطات والمسابقات الرياضية، إضافة لدعم مجتمعي الطلاب والشباب.

هذا ويعمل البنك الأهلي من خلال رعايته لمختلف الفعاليات الرياضية على فتح آفاق الابداع والتميز أمام الطلبة والشباب تحقيقا لاستراتيجيته الخاصة بالازدهار المشترك.