“الأهلي” الراعي الذهبي لمعرض أخطبوط العاشر للتوظيف

عمان – شارك البنك الأهلي الأردني في معرض أخطبوط العاشر للتوظيف بنسخته العاشرة وذلك كراع ذهبي للمعرض، والذي اقيم تحت رعاية معالي وزير العمل معالي السيد نضال البطاينة، في قاعة عمّان الكبرى، مدينة الحسين للشباب. حيث شهد المعرض مشاركة واسعة من مختلف الشركات المحلية والإقليمة إضافة إلى حضور عدد كبير من الشباب الباحثين عن فرص العمل.

وتأتي هذه الرعاية استمرارا لاستراتيجية البنك القائمة على الاستثمار في الشباب ودعمهم من خلال توفير فرص عمل لهم وبما يضمن تعزيز مواهبهم وتنمية قدراتهم، من خلال توفير فرص عمل ضمن برامجه المختلفة والتي تشمل الخريجين وطلاب الجامعات وأصحاب الخبرات.

وقد تم تقديم برنامج ahli777 لطلاب الجامعات والخريجين والذي يعتبر البرنامج الأول من نوعه ضمن القطاع المصرفي، والذي يوفر برنامجا خاصا من الدورات التدريبية والميدانية بالإضافة لتنمية المهارات القيادية والوظيفية لتأهيل أعضاء الفريق للدخول إلى سوق العمل من خلال توفير فرص وظيفية خاصة للطلاب والخريجين المنضمين للبرنامج خلال فترة دراستهم مع ساعات عمل مرنة وبمردود يتناسب مع ساعات العمل.