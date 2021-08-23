الأهلي المصري بطلا لـ “طاولة الأندية العربية”

بلال الغلاييني

عمان – اعتلى فريق الأهلي المصري قمة بطولة الأندية العربية ابطال الدوري بكرة الطاولة، وذلك بعد فوزه على فريق قطر القطري بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جرت بينهما الاثنين في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية برعاية رئيس جامعة عمان الأهلية د. ساري حمدان، وبحضور رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، وأمين عام الاتحاد العربي محمد صالح ورؤساء وفود الفرق المشاركة.



وحل بالمركز الثالث (مكرر) فريقا الزمالك المصري وسار البحريني، في الوقت الذي جا فيه فريق الأرثوذكسي بالمركز الخامس بعد أن قدم مستويات جيدة في هذه البطولة، التي شهدت تنافسا كبيرا بين الفرق المدججة باللاعبين المحترفين.

وعلى صعيد مسابقة السيدات ظفر فريق الأهلي المصري باللقب، وحل بعده بالمركز الثاني فريق نفط جنوب العراق، وحل بالمركز الثالث (مكرر) فريقا المرأة القطري والفتاة الكويتي، بينما جاء فريق الأرثوذكسي بالمركز الخامس.

وكانت البطولة العربية المجمعة، قد شهدت فوز الأردن بـ 15 ميدالية ملونة، ابرزها فوز المنتخب الوطني للرجال بالميدالية الذهبية، فوز المنتخب الوطني للسيدات بالميدالية الذهبية، فيما حقق العديد من اللاعبين سلسلة الميداليات في البطولة سواء على صعيد منافسات الفرق أو الفردي.

من ناحية أخرى يقيم الاتحاد الأردني في الأيام المقبلة حفلا تكريميا كبيرا على شرف المنتخبات الوطنية واللاعبين الذين حققوا الانجازات في هذه البطولة، في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد المشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك من خلال مشاركة منتخبي الرجال والسيدات، حيث جاء تأكيد المشاركة بعد النتائج القوية والمميزة التي حققتها المنتخبات الوطنية في البطولة العربية.

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