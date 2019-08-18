الأهلي المصري يقيل مدربه لاسارتي

القاهرة – قرر مجلس ادارة النادي الاهلي المصري برئاسة محمود الخطيب اقالة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصبه، وذلك عقب خسارة الفريق مساء السبت امام بيراميدز (صفر-1) في دور الـ16 من مسابقة الكأس المحلية.

وكان فوز السبت الثالث لبيراميدز على الاهلي هذا الموسم، بعدما تغلب عليه ذهابا وايابا في بطولة الدوري التي توج بلقبها الأهلي، اضافة الى تكرار سيناريو مسابقة كأس مصر الموسم الماضي حين اطاح بيراميدز بمسماه القديم “الاسيوطي” بالاهلي من دور الثمانية.

ودفعت هذه الخسارة الجديدة مجلس ادارة الاهلي، وبناء على توصية لجنة التخطيط بالنادي، الى اتخاذ قرار التخلي عن لاسارتي وتكليف مساعده محمد يوسف قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وقال النادي في بيان “قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه اسماعيل وبحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، توجيه الشكر للأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية”.

وتابع “كما قررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة”.

وجاءت هذه الخطوة بعدما دعا محمود الخطيب اللجنة لاجتماع مطول ظهر الأحد لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليا، ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية، والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظا على استقرار الفريق.

وتولى لاسارتي مهمته منتصف الموسم الماضي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، وقاد الفريق للفوز ببطولة الدوري، إلا أن الأهلي تعرض تحت اشرافه لأسوأ نتيجة له في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بالخسارة امام صنداونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية، مودعا البطولة رغم فوزه ايابا 1-صفر في القاهرة.

وشهدت الايام التي سبقت مباراة الاهلي وبيراميدز حالة غضب من قبل جماهير النادي الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه ادارة النادي لاصرار الأخيرة على بقاء لاسارتي في منصبه.

وارتفعت حالة الغضب الى ذروتها مساء السبت عقب الخسارة وتوديع الفريق لمسابقة كأس مصر للعام الثاني على التوالي امام نفس الفريق.

وستنكب لجنة التخطيط في النادي على البحث عن مدرب اجنبي تمهيدا للتعاقد معه قبل انطلاق بطولة الدوري في 19 أيلول/سبتمبر المقبل.

ش