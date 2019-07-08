“الأهلي” شريك الإبداع لحفل “Red Bull Local Vocals”

عمان – قدم البنك الأهلي الأردني رعايته لحفل “Red Bull Local Vocals” كشريك للإبداع، والذي أقيم مؤخراً في نادي البشارات للجولف في طريق المطار بمشاركة 9 فرق موسيقية أردنية، وجاءت هذه الرعاية ضمن برامج البنك التي تهدف إلى تشجيع وتنمية المواهب الفنية الأردنية لدى الشباب وتمكينهم من تطوير قدراتهم. وكان الحفل الذي استمر على مدار 9 ساعات متواصلة قد شهد تفاعلا كبيرا من الحضور الذي زاد عن خمسة آلاف شخص، قدمت الفرق المشاركة خلالها عروضا فنية مميزة. وكان البنك الأهلي قد أقام العديد من الفعاليات المتنوعة خلال الحفل والتي صممت بشكل خاص للتواصل مع المشاركين والحضور بقالب ترفيهي وتفاعلي مميز نال استحسان الحضور.