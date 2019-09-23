“الأهلي” شريك الإبداع لسباق “ريد بُل سوب بوكس”

عمان – قدم البنك الأهلي الأردني رعايته كشريك للإبداع لسباق (ريد بُل سوب بوكس)، الذي أقيم في منطقة عبدون بمشاركة 60 متسابقاً وحضور ما يزيد على 30 ألف شخص، وقد تنافس المشاركون للحصول على لقب السباق؛ حيث تم تقييمهم بناءً على معايير السرعة والعرض والابتكار في التصميم.

وقد شارك البنك الأهلي بسيارة خاصة به وبتصميم مميز لاقى استحسان وإعجاب الجمهور، وتأتي هذه الرعاية كجزء من استراتيجية البنك الخاصة بالتفاعل مع مجتمع الشباب وإظهار اهتمام البنك باحتياجاتهم واهتماماتهم وترسيخ الهوية المؤسسية لديهم، وذلك بقالب جديد ومميز يعد الأول من نوعه، كما تم الترويج لحملة البطاقات الائتمانية التي تتيح للعملاء إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية من البنك بدون تحويل الراتب، إضافة الى تقديم العلامة التجارية الجديدة للبنك وتعريف مختلف فئات المجتمع بها.

ويمتاز سباق “ريد بُل سوب بوكس” بالإبداع والمنافسة الكبيرة، حيث يتنافس المشاركون لتقديم أفضل العروض والوصول الى خط نهاية السباق بأسرع توقيت ممكن.