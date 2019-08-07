“الأهلي” شريك الإبداع لـ”مؤتمر فاي للبحث العلمي والابتكار” الرابع

عمان- قدم البنك الأهلي الأردني رعايته كشريك للإبداع لمؤتمر فاي للبحث العلمي والابتكار “تواصل من أجل العلم” بنسخته الرابعة، والذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات- البحر الميت، وبمشاركة ما يزيد على 1200 شخص شغوف بالعلم من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه الرعاية استمراراً لاستراتيجية البنك القائمة على الاستثمار في الإبداع والابتكار ومواكبة للتطور التكنولوجي المصرفي والمالي عبر تبني ودعم المبدعين الشباب من خلال توفير الأدوات والمنصات كافة لهم وبما يضمن تعزيز مواهبهم، وتعزيزاً لدور البنك لريادي في المجتمع الأردني.

يذكر أن البنك الأهلي الأردني كان من أوائل البنوك التي تبنت نهج الابتكار والتطوير في مختلف عملياته والتي أسفرت عن إطلاقه للعديد من الخدمات والمنتجات الحصرية والمميزة والتي كان آخرها إطلاقه خدمة “WhatsApp” للأعمال كأول بنك في الأردن.

هذا ويتضمن المؤتمر لهذا العام النسخة الثالثة من تحديات فاي للبحث العلمي والابتكار التي تتيح لنخبة من المتسابقين إكمال أبحاثهم ودراساتهم وتطبيقها من خلال توفير الأدوات اللازمة كافة، بالإضافة لدعم مالي للفائزين، وذلك لإيجاد ثورة علمية حقيقية في مجال الابتكار والإبداع في مجالات البحوث العلمية التطبيقية؛ حيث يعد المؤتمر تجمعا سنويا للشباب الأردني والعربي الذين يسعون بشغف لإيجاد ثورة علمية في مختلف ميادين العلوم.