“الأهلي” شريك الإبداع لمؤتمر “فيسبوك” للمطورين

عمان- قدم البنك الأهلي الأردني رعايته “كشريك للإبداع” لمؤتمر فيسبوك للمطورين “F8 meetup 2019″، الذي عقد تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معالي المهندس مثنى غرايبة في البحر الميت مؤخرا، تزامنا مع إقامة مؤتمر F8 السنوي في مركز المؤتمرات التابع لشركة “فيسبوك” في الولايات المتحدة الأميركية والذي يعقد سنويا للحديث عن أبرز التطورات الحاصلة على أدوات ومنصات برامج شركة “فيسبوك” المختلفة.

وكانت الأردن قد اختيرت من ضمن 45 دولة لبث مؤتمر F8 الذي يناقش من خلاله عناوين مهمة مقدمة من قبل مؤسس شركة “فيسبوك” مارك زوكربيرج وفريق القيادة العالمي للشركة، كما أنه يعد فرصة للمطورين والشركات المحلية للعمل معا على استكشاف مستقبل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والأفكار، بالإضافة الى تعريف المطورين المحليين بالطريقة التي يرتبط بها “فيسبوك” بالعالم عن طريق منتجاته وابتكاراته المختلفة.

وأشارت إدارة البنك الأهلي إلى أن هذه الشراكة تعد استمرارا لجهود البنك في دعم الرياديين والمبدعين الشباب، وبأن إقامة مثل هذه الفعاليات في الأردن تتيح للمهتمين فرصة التعرف على أحدث ابتكارات شركة “فيسبوك”، واستعراض أبرز التطورات الحاصلة على منتجات واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم.

ومن الجدير ذكره أن مؤتمر “فيسبوك” للمطورين لهذا العام حظي بمشاركة واسعة من الشركات الناشئة الأردنية والمطورين الأردنيين ورجال الأعمال المهتمين بقطاع التكنولوجيا.