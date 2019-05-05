شركات وأعمال

“الأهلي” شريك الإبداع لمؤتمر “فيسبوك” للمطورين

منذ ساعتين
جانب من مؤتمر فيسبوك - (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قدم البنك الأهلي الأردني رعايته “كشريك للإبداع” لمؤتمر فيسبوك للمطورين “F8 meetup 2019″، الذي عقد تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معالي المهندس مثنى غرايبة في البحر الميت مؤخرا، تزامنا مع إقامة مؤتمر F8 السنوي في مركز المؤتمرات التابع لشركة “فيسبوك” في الولايات المتحدة الأميركية والذي يعقد سنويا للحديث عن أبرز التطورات الحاصلة على أدوات ومنصات برامج شركة “فيسبوك” المختلفة.
وكانت الأردن قد اختيرت من ضمن 45 دولة لبث مؤتمر F8 الذي يناقش من خلاله عناوين مهمة مقدمة من قبل مؤسس شركة “فيسبوك” مارك زوكربيرج وفريق القيادة العالمي للشركة، كما أنه يعد فرصة للمطورين والشركات المحلية للعمل معا على استكشاف مستقبل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والأفكار، بالإضافة الى تعريف المطورين المحليين بالطريقة التي يرتبط بها “فيسبوك” بالعالم عن طريق منتجاته وابتكاراته المختلفة.
وأشارت إدارة البنك الأهلي إلى أن هذه الشراكة تعد استمرارا لجهود البنك في دعم الرياديين والمبدعين الشباب، وبأن إقامة مثل هذه الفعاليات في الأردن تتيح للمهتمين فرصة التعرف على أحدث ابتكارات شركة “فيسبوك”، واستعراض أبرز التطورات الحاصلة على منتجات واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم.
ومن الجدير ذكره أن مؤتمر “فيسبوك” للمطورين لهذا العام حظي بمشاركة واسعة من الشركات الناشئة الأردنية والمطورين الأردنيين ورجال الأعمال المهتمين بقطاع التكنولوجيا.

مقالات ذات صلة

إسدال الستار على برنامج سديم بنسخته الثانية

منذ ساعتين

“INVESTBANK” يطلق حملة لاسترداد نسبة من مشتريات البطاقات الائتمانية

منذ ساعتين

“متحف الأطفال” المتنقل يختتم جولة من التعلم الممتع في عجلون

منذ ساعتين

“كابيتال بنك” يرعى بطولة طلال صنوبر الخيرية لكرة السلة 3*3

منذ ساعتين

السوق مغلق المؤشر 1770.11 1.15%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock