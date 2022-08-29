الأهلي والسرحان يواصلان صدارة دوري كرة الأولى

عمان -الغد – حافظ فريقا السرحان والاهلي،على صدارتهما لدوري اندية الدرجة الاولى لكرة القدم، بعد تغلب الاول على جاره فريق بلعما بنتيجة(3-1) ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب السرحان، ضمن منافسات الاسبوع الثالث، ليرتفع رصيده الفائز الى 9 نقاط وبالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد بلعما عند نقطة واحدة.

وعلى نفس الدرب سار فريق الأهلي بالفوز على فريق البقعة بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جعتهما على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وسجل للأهلي يزن دهشان واحمد الحوراني، ليبقى رصيد البقعة عند 3 نقاط.

وفي مباراة ثالثة، حقق فريق كفرسوم فوزا مهما على فريق العالية بنتيجة (3-1) ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الامير هاشم بالرمثا،ضمن منافسات نفس الأسبوع، رافعا رصيده الى 4 نقاط،وهو نفس رصيد فريق العالية”ممثل محافظة مادبا”، الذي تعرض للخسارة الأولى في الدوري.

ووفقًا لنظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب للدوري الأردني للمحترفين 2023، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.