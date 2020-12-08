الأهلي والعربي يشددان قبضتهما على الصدارة .. وكفرسوم ينال فوزه الأول

بلال الغلاييني

عمان – شدد فريقا الأهلي والعربي قبضتهما على صدارة دوري اندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد أت واصل تحقيق انتصاراتهما في الجولة الرابعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، حيث تمكن فريق الأهلي من اجتياز عقبة نظيره فريق كفرنجة بنتيجة 26-18، في اللقاء الذي جمعهما في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفيها استحق الأهلي الخروج بهذه النتيجة الكبيرة بعد أن فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة رغم المقاومة التي ابداها فريق كفرنجة خصوصا في الشوط الثاني.

في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد وجد فريق العربي مشقة في تحقيق الفوز على فريق القوقازي واحتاج إلى مجهود مضاعف للتغلب على حيوية فريق القوقازي، ليخرج العربي فائزا بفارق هدفين 29-27، وفي المباراة التي تلتها مباشرة بذات الصالة نال فريق كفرسوم فوزه الأول والذي جاء على حساب فريق يرموك الشونة 29-23.

ومع ختام لقاءاتيي الجولة الرابعة بقي فريقا الأهلي والعربي في صدارة الترتيب العام برصيد 8 نقاط لكل فريق، فيما لفريق الحسين 4 نقاط وهو الفريق الذي خضع إلى الراحة في هذه الجولة، يليه فريقا كفرسوم والقوازي برصيد 2 نقطتين لكل فريق، ثم فريقا كفرنجة ويرموك الشونة برصيد خال من النقاط.

إلى ذلك تقام لقاءات الجولة الخامسة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا القوقازي والشونة عند الساعة الخامسة في صالة الأميرة سمية بعمان، فيما يلتقي في صالة الحسن بإربد فريقا كفرنجة وكفرسوم عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين والعربي عند الساعة الخامسة والنصف مساء.