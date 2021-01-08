الأهلي والعربي يطمحان بمواصلة البقاء في الصدارة عبر كفرنجة والقوقازي

بلال الغلاييني

عمان – يدخل فريقا الأهلي والعربي أجواء ما تبقى من مباريات في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بهمة تحقيق الفوز، وعدم التنازل ولو بنقطة واحدة، خصوصا بعد أن تساوى (الأهلي والعربي) بعدد النقاط 16 لكل فريق، ما منحهما البقاء في صدارة الترتيب العام لمنافسات الدوري، ويطمحان للوصول إلى المباراة الحاسمة التي تجمعهما في ختام المنافسات، والتي ستقام يوم السبت 23 كانون الثاني (يناير) الحالي، وهي المواجهة التي ستحدد هوية بطل الدوري، إذا حافظ كل فريق على نقاطه وعدم تعرضه للخسارة أو التعادل.

فريق العربي يشد رحاله مساء اليوم السبت صوب العاصمة عمان، لمواجهة فريق القوقازي عند الساعة الرابعة والنصف في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في اطار لقاءات الجولة الحادية عشرة، حيث يتطلع العربي إلى تجاوز هذه العقبة والبقاء في الصدارة، والفريق من خلال تشكيلته التي تضم كوكبة من اللاعبين البارزين قادرة على نيل “النقطتين” في الوقت الذي ينشد فيه فريق القوقازي الفوز ولا غيره، والذي يبعده عن دائرة الخطر كونه يملك حاليا 3 نقاط.

اما فريق الأهلي فانه على موعد لمواجهة من العيار الثقيل عندما يلاقي فريق كفرنجة عند الساعة الخامسة والنصف مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ورغم أن الأهلي يملك مفاتيح الفوز بوجود ثلة من اللاعبين أصحاب الخبرة، إلا أن فريق كفرنجة يطمح بتحقيق الفوز والتقدم خطوة مهمة نحو عبور منطقة الآمان كونه يملك حاليا 4 نقاط.

ويسبق هذه المواجهة وتحديدا عند الساعة الرابعة مساء، اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرسوم الذي يملك 7 نقاط، والطامح بتعزيز رصيده، ويرموك الشونة، الذي يعتبر هذه المواجهة بمثابة فرصة للتقدم والتخلي عن المركز السابع والأخير وهو يملك نقطتين.

وكانت لقاءات الجولة العاشرة قد شهدت فوز الأهلي على نظيره يرموك الشونة بنتيجة 26-20، وتعادل الحسين إربد والقوقازي بنتيجة 37-37، وتعادل العربي وكفرسوم بنتيجة 27-27.

وتقام يوم السبت المقبل، لقاءات الجولة الثانية عشرة في صالة الحسن بإربد؛ حيث يلتقي فريقا كفرسوم وكفرنجة عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك الشونة والقوقازي عند الساعة الخامسة والنصف مساء، ثم يلتقي فريقا العربي والحسين عند الساعة السابعة مساء.

وفي الجولة الثالثة عشرة التي تقام يوم الثلاثاء 19 كانون الثاني (يناير) الحالي، يلتقي في صالة الأميرة سمية بعمان فريقا القوقازي وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة السادسة والنصف مساء، وفي صالة الحسن بإربد، يلتقي عند الساعة الخامسة مساء فريقا يرموك الشونة والحسين إربد.

وتقام لقاءات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة يوم السبت 23 كانون الثاني (يناير) الحالي في صالة الحسن بإربد؛ حيث يلتقي يرموك الشونة وكفرنجة عند الساعة الثالثة مساء، ثم يلتقي فريقا الحسين وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي والأهلي عند الساعة السادسة والنصف مساء.

من ناحية أخرى، اشتد التنافس على لقب هداف الدوري بين نجم فريق العربي يزن فتح الله، ونجم فريق الحسين إربد بشار فتح الله، بعد أن تقلص الفارق بينهما إلى هدف واحد لمصلحة يزن، الذي رفع رصيده إلى 95 هدفا، فيما يملك بشار 94 هدفا، والأخير استفاد كثيرا من الأهداف الـ 13 التي سجلها في مباراة فريقه الأخيرة أمام القوقازي، بعكس يزن فتح الله الذي سجل 4 اهداف في مباراة فريقه الأخيرة أمام كفرسوم، ولعل الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة الأولى اثرت بشكل كبير على نسبة التسجيل.

ويأني في المركز الثالث في لائحة الهدافين نجم فريق كفرنجة صدام فريحات برصيد 73 هدفا، ثم نجم نجم فريق الأهلي معاذ طه برصيد 64 هدفا، فيما يملك نجم فريق القوقازي محمود خليف 60 هدفا، تلاه نجم فريق يرموك الشونة مهند شوكت الذي يملك 59 هدفا.