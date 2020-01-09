الأهلي والعربي يواجهان كفرنجة والقوقازي بـ”يد الأولى”

بلال الغلاييني

عمان- يتطلع فريق الأهلي للعودة الى صدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق كفرنجة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب؛ حيث يملك الأهلي حاليا 10 نقاط بالمركز الثاني بعد الحسين الذي يملك 11 نقطة ويخلد للراحة في هذه الجولة، فيما يسعى فريق كفرنجة الى تقديم عرض قوي يخرج من خلاله بنتيجة إيجابية تعزز من تطلعاته في الابتعاد نهائيا عن دائرة الخطر وهو يملك حاليا 3 نقاط بالمركز السادس وقبل الأخير.

صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء تحتضن المواجهة القوية التي تجمع بين فريقي العربي والقوقازي والتي تبدأ عند الساعة الخامسة مساء؛ حيث يرنو فريق العربي للخروج بنتيجة الفوز التي تبقيه في دائرة المنافسة على اللقب كونه يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يعتبر فريق القوقازي هذه المواجهة بمثابة الفرصة التي تعطيه الأمل في البقاء بين الكبار، فالفريق لم يتذوق لغاية الآن طعم الفوز باحتلاله المركز السابع والأخير من دون نقاط.

يوم غد، تختتم لقاءات الجولة الثامنة من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي السلط والكتة في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد وعند الساعة الخامسة مساء، حيث الفوز ولا غيره بالنسبة لفريق السلط الذي يبقيه في دائرة المنافسة على اللقب كونه يملك حاليا 10 نقاط، في الوقت الذي يسعى فيه فريق الكتة الى إحراج ضيفه السلط والخروج بنتيجة مرضية تبعده نهائيا عن دائرة الخطر، خصوصا وأنه يملك 4 نقاط.