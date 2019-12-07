الأهلي يتخطى الأرثوذكسي بسهولة في المرحلة الثانية من سلة “بنك الإسكان” الممتاز

أيمن أبو حجلة

عمان- حقق الأهلي حامل اللقب، فوزا مقنعا على الأرثوذكسي بنتيجة 81-67 (النصف الأول 43-23)، أول من أمس، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية بمسابقة دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

وقدم الأهلي أداء مميزا في اللقاء، ولم يستطع الأرثوذكسي مجاراته، بعدما غاب عنه لاعبه الأميركي نيك ستوفر، بسبب إصابة طفيفة تلقاها خلال التمارين.

وكان الجبيهة قد تغلب على الوحدات في وقت سابق أول من أمس بنتيجة 98-93، ليتشارك الصدارة مع الأهلي، علما بأن المرحلة الثانية تقام بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، ويصار خلالها إلى تحديد المراكز من 1 إلى 4، قبل انطلاق المرحلة الثالثة (الدور نصف النهائي)؛ حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتأهل إلى النهائي الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات.

الأهلي 81 الأرثوذكسي 67

عاد الكندي غراندي غلايز إلى صفوف الأهلي بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإصابة، فلعب إلى جانب نجم الارتكاز محمد شاهر تحت السلتين، فيما تواجد على الأطراف هاني الفرج وموسى العوضي، وتولى مالك كنعان صناعة الألعاب.

وبعد تعادل الفريقين 4-4، تقدم الأهلي سريعا بفضل 3 ثلاثيات من شاهر، وانضم إليه البديل مجدي الغزاوي ليسجل هو الآخر من خارج القوس، في وقت شاب العشوائية والتردد أداء الأهلي الذي بدأ اللقاء بالخماسي فريدي إبراهيم ونادر أحمد ويزن الطويل وموسى مطلق ويوسف أبو وزنة، فلم يتمكن من مجاراة منافسه إطلاقا، لينهي الأهلي الربع الأول في صالحه بفارق 13 نقطة (25-12).

لم يحدث جديد في الربع الثاني، فظهر جليا أن الأرثوذكسي أدرك مبكرا أن الفوارق الفنية الفردية في صالح الطرف الآخر، ولم يحسن دخول أحمد حسونة الأمور، فسجل العوضي ثلاثيتين متتاليتين، ونجح غلايز في سلة ورمية إضافية، ولم تنفع جهود فريدي في تقليص الفارق، الأمر الذي منح الأهلي تفوقا مريحا بفارق 20 نقطة مع انتهاء النصف الأول (43-23).

افتتح الفرج الربع الثالث بثلاثية للأهلي الذي لم يكمل نجمه شاهر اللقاء بسبب الإصابة، قبل أن يتحسن أداء الأرثوذكسي قليلا، فسجل له كل من أبو وزنة ونادر ومطلق، ثم سحق فريدي السلة بدنك جميل (46-35)، وسط غياب للأهلي على لائحة التسجيل (12-0 للأرثوذكسي)، ورد غلايز على ثلاثية حسونة وأضاف العوضي أخرى، قبل أن يقدم كرة بطريقة استعراضية لغلايز الذي سجل من الدنك، وتأثر الأرثوذكسي بإراحة فريدي بعد حصوله على الخطأ الشخصي الرابع، لينتهي الربع الثالث بفارق 14 نقطة (59-45).

وقاد كنعان تطلعات الأهلي لإنهاء المباراة في ربعها الأخير، فتألق في الاختراق نحو السلة، وسجل ثلاثية قبل أن يخرج بالأخطاء الخمسة، و”غمس” غلايز في السلة مجددا، في ظل تواهن لاعبي الأرثوذكسي الذين تطلعوا لتقليص فارق النتيجة على أقل تقدير بدون فائدة، لتنتهي المباراة بفوز مهم للأهلي بفارق 14 نقطة.

بلغت نسبة نجاح محاولات تسجيل الأهلي 38.7 % مقابل 37.9 % للأرثوذكسي، وأخفق لاعبو الأخير بشكل كارثي في التصويب من خارج القوس (2 من 17 بنسبة 11.8 % مقابل 12 من 39 للأهلي بنسبة 30.8 %).

ومن سلبيات الأرثوذكسي في اللقاء، نسبة نجاح الرميات الحرة (15 من 27) بمعدل 55.6 %، لكن الأهلي فقد الكرة 21 مرة مقابل 20 للأرثوذكسي.

أحرز لاعبو الأهلي 16 نقطة من التيرن أوفر على المنافس مقابل 20 للأرثوذكسي، و10 نقاط من الفرصة الثانية (second chance) مقابل 8 للأرثوذكسي، و18 نقطة من الفاست بريك مقابل 29 للأرثوذكسي، وسجل بدلاؤه 11 نقطة مقابل 7 نقاط لبدلاء الطرف الآخر.

وتوج غلايز نفسه نجما للقاء، بعدما حقق التريبل دبل مع 24 نقطة و15 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف العوضي 19 نقطة، وكنعان 9 نقاط مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة، أما شاهر فسجل 13 نقطة و5 متابعات مع نسبة تصويب ثلاثيات بلغت 75 % (3 من 4)، في 13.32 دقيقة فقط.

وفي الناحية المقابلة، سجل فريدي 18 نقطة للأرثوذكسي مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة و4 سرقات للكرة، بيد أنه فقد الكرة (تيرن أوفر) 9 مرات وبلغت نسبة تصويبه من خارج القوس 0 % (0 من 7)، وحقق أبو وزنة الدبل دبل مع 13 نقطة و15 متابعة، وأضاف مطلق 13 نقطة مع 5 متابعات.