الأهلي يتخطى الأرثوذكسي بسهولة في نصف نهائي “سلة بنك الإسكان الممتاز”

أيمن أبو حجلة

عمان – لم يجد الأهلي حامل اللقب، صعوبة تذكر في اجتياز منافسه الأرثوذكسي بنتيجة 94-76 (النصف الأول 42-30)، أول من أمس الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في اقتتاح سلسلة مباريات الفريقين بالدور نصف النهائي من مسابقة دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

وسيطر الأهلي على المباراة منذ بدايتها، في وقت قدم فيه الأرثوذكسي أداء متواضعا لم يعبر من خلاله عن إمكانيات لاعبيه العالية، وشهد اللقاء مشاركة الحكمين أحمد البلوشي (سلطنة عمان) ومحمد العميري (الكويت) في إدارته،

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الجمعة المقبل، علما بأن سلسلة نصف النهائي تتكون من 5 مباريات، ويحسمها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، علما بأن نصف النهائي الآخر يجمع بين الوحدات والجبيهة.

وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، خاض الأهلي اللقاء بتشكيلة خالية من الغيابات، فاعتمد المدرب هيثم طليب على مالك كنعان في صناعة الألعاب، وتواجد هاني الفرج مع موسى العوضي حول القوس، فيما وقف محمد شاهر كلاعب ارتكاز بإسناد من الكندي غراندي غلايز.

وتقدم الأهلي في بداية اللقاء 7-0، بعدما تأخر الأرثوذكسي في الدخول إلى الأجواء وغاب عن التسجيل في أول 3 دقائق ونصف، وهو الذي اعتمد مدربه معتصم سلامة، على فريدي ابراهيم في صناعة الألعاب، بإسناد من نادر أحمد، فيما لعب الأميركي نيك ستوفر دور الـ”سمول فوروورد”، وتبادل موسى مطلق المراكز مع يوسف أبو وزنة تحت السلة.

سجل نادر أحمد 7 نقاط للأرثوذكسي، لكن الفريق الأحمر فشل في مجاراة خصمه الذي نوع من ألعابه، ولم يوفق ستوفر على الإطلاق في محاولات التسجيل، كما دخل محمد حسونة إلى تشكيلة الأرثوذكسي، دون أن يتغير الأداء العام للفريق، لينتهي الربع الأول بتقدم الأهلي 23-13.

غاب الأرثوذكسي عن التسجيل في أول 4 دقائق من عمر الربع الثاني، وهو ما استغله الأهلي لتوسيع الفارق عبر غلايز والعوضي (32-13)، ونشط الأرثوذكسي قليلا مع وصول حسونة إلى سلة الأهلي في مناسبتين، وعاد ستوفر للتشكيلة الأساسية ليلعب دورا مهما، في تقليص الفارق بنهاية النصف الأول (42-30).

وفي النصف الأول من الربع الثالث، تمكن الأرثوذكسي من تقليص الفارق إلى 8 نقاط بفضل فريدي وستوفر (47-39)، بيد أن الأهلي سرعان ما استعاد الفارق الكبير، وسط تألق واضح من نجم اللقاء شاهر، كما ساهم دخول محمود ماف إلى تشكيلة الأهلي، في هيمنة الفريق الأبيض على المجربات مجددا، وأقحم الأرثوذكسي قائده علي الزعبي في محاولة لتحسين الواقع، بيد أن الأهلي تمكن في نهاية الأمر من التقدم بفارق 23 نقطة مع نهاية الربع الثالث (75-52).

وتحول الربع الأخير إلى حصة تدريبية مع خروج أبو وزنة من الملعب مصابا، ودخل كل من متري بوشة وغيث الفرج إلى تشكيلة الأرثوذكسي، فتبادل الفريقان التسجيل وسط غياب الحماس والإثارة، وسجل لبديل الأهلي مجدي الغزاوي في أكثر من مناسبة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بفارق 18 نقطة.

وتفوق الأهلي في معدل التسجيل العام بنسبة 55.2 % مقابل 41.9 % للأرثوذكسي، وفي معدل نجاح التصويب من خارج القوس بنسبة 48.4 % مقابل 29.4 % للأرثوذكسي، وجمع الأهلي 33 متابعة، مقابل 43 للأرثوذكسي (20 منها هجومية)، وفقد لاعبو الأهلي الكرة 13 مرة مقابل 15 للاعبي الأرثوذكسي.

وسجل الأهلي 20 نقطة من التيرن أوفر على المنافس مقابل 9 للأرثوذكسي، و10 نقاط من الفرصة الثانية مقابل 17 للأرثوذكسي، و23 نقطة من الفاست بريك مقابل 9 للأرثوذكسي، وأحرز بدلاء الأهلي 13 نقطة مقابل 18 نقطة لبدلاء الأرثوذكسي.

وقدم شاهر مباراة مميزة، بعدما سجل 25 نقطة إلى جانب 8 متابعات و7 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة و3 بلوك، فيما سجل العوضي 24 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة، مع نسبة تصويب من خارج القوس بلغت 75% (6 من 8)، وأضاف كنعان 20 نقطة مع 6 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

في الناحية المقابلة، تصدر ستوفر لائحة مسجلي الأرثوذكسي مع 23 نقطة و9 متابعات، وأضاف فريدي 12 نقطة مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة.