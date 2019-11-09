الأهلي يتخطى الأرثوذكسي في قمة متواضعة المستوى.. والجبيهة يجتاز كفريوبا

أيمن أبو حجلة وعاطف البزور

عمان – إربد – حقق الأهلي حامل اللقب، فوزه الثالث على التوالي في مسابقة دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، بتفوقه على الأرثوذكسي بنتيجة 74-57 (النصف الأول 29-28) أول من أمس الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الأولى.

وقدم الفريقان بشكل عام أداء متواضعا، خصوصا الأرثوذكسي الذي يعاني فنيا منذ بداية الموسم، في وقت تأثر فيه الأهلي من غياب لاعبه البوسني جوسيب ميكوليتش المتوقع استبداله بلاعب أجنبي آخر بعد تعرضه للإصابة، وهو ما أسهم في إخراج واحدة من أضعف مباريات الدوري حتى الآن.

وبهذا الفوز، يواصل الأهلي تشديد الخناق على المتصدر الوحدات، حيث يملك كل منهما 6 نقاط من 3 انتصارات متتالية، مع أفضلية للأخير بفارق النقاط المسجلة.

وفي مباراة ثانية أول من أمس أيضا أقيمت في صالة الحسن بمدينة إربد، تغلب الجبيهة على كفريوبا بنتيجة 69-55 (النصف الأول 33-27)، لينفرد الفائز بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط من انتصارين وخسارة واحدة، بينما تلقى كفريوبا خسارته الثالثة على التوالي ليقبع في المركز الأخير بفارق النقاط المسجلة وراء الأرثوذكسي، علما بأن الجولة افتتحت أول من أمس بفوز الوحدات على الجزيرة بنتيجة 76-69.

وتنطلق الجولة الرابعة يوم غد الإثنين بإقامة مباراتين على صالة الأمير حمزة، الأولى بين الجبيهة والجزيرة عند الساعة السادسة مساء، تليها مباشرة قمة الصدارة بين الأهلي الوحدات، وتقام المباراة الثالثة بالجولة الرابعة يوم الثلاثاء، بين الأرثوذكسي وكفريوبا عند الساعة السابعة مساء.

وتقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، وتختتم منافساته في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتتأهل أول أربعة فرق فيه إلى المرحلة الثانية التي تنطلق في السادس من كانون الأول (ديسمبر) بالنظام ذاته، حيث يصار خلاله إلى تحديد المراكز من 1 إلى 4، قبل انطلاق المرحلة الثانية (المربع الذهبي) في 30 الشهر ذاته، فيلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

الأهلي 74 الأرثوذكسي 57

أراد الأرثوذكسي تحقيق انطلاقة سريعة في المباراة، بوجود الخماسي متري بوشة في صناعة الألعاب ويزن الطويل ونيك ستوفر في المركزين 2 و3، مقابل وقوف محمد حسونة إلى جانب لاعب الارتكاز يوسف أبو وزنة لحماية السلة.

وتقدم الأرثوذكسي 11-4 بعد ثلاثية من ستوفر، قبل أن يتحسن أداء الأهلي الذي قاد مالك كنعان ألعابه، مع وجود موسى العوضي وهاني الفرج حوله، فيما وقف محمد شاهر وحيدا تحت السلة، في ظل الخروج الدائم لمحمود ماف إلى خارج القوس.

وسجل شاهر من سلة ورمية إضافية، وأضاف كنعان رميتين إضافيتين، ودخل موسى مطلق إلى تشكيلة الأرثوذكسي بدلا من حسونة، فتبادل الفريقان التسجيل حتى نهاية الربع الذي ختمه ستوفر بسلة قبل الـ”بوزر”، ليتقدم فريقه 19-16.

وشهدت بداية الربع الثاني دخول غازي الصلاح في تشكيلة الأرثوذكسي، في محاولة لايقاف خطورة شاهر تحت السلة، لكن الأهلي وجه اهتمامه إلى اللعب من الخارج عبر مالك كنعان الذي أحرز ثلاثية، ثم دخل فادي عواد إلى تشكيلة الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم، وساهم مع ابراهيم بسام في تماسك الأهلي بعد إراحة شاهر، فسجل اللاعبان وأضاف مجدي الغزاوي ثلاثية، ليتقدم الأهلي 29-26، قبل أن يختم أبو وزنة النصف الأول بسلة للأرثوذكسي، لينتهي الربع بتفوق الأهلي بفارق نصف سلة.

مع بداية الربع الثالث، استعرض بوشة مهاراته باختراق جميل، قبل أن يصل شاهر سلة الأرثوذكسي بسهولة مرتين، وأضاف كنعان سلة ورمية إضافية، وهو ما رد عليه أبو وزنة بدنك عنيف، بيد أن فريقه بدأ ينهار بعد ثلاثية ماف (40-36)، خصوصا في ظل تألق لافت تحت السلة، لينتهي الربع بتقدم الأهلي بفارق 9 نقاط (50-41).

أظهر لاعب الأرثوذكسي موسى مطلق روحا مثالية لافتة في بداية الربع الأخير، بيد أن فريقه واصل انهياره مع ابتعاد العديد من لاعبيه عن مستواهم المعهود، فاتسع الفارق إلى 18 نقطة (64-46) بعد سلة من بسام، وزاد الطين بلة خروج بوشة بالأخطاء الشخصية الخمسة، فلم يجد الفريق الأحمر حلولا لايقاف الأهلي الذي سجل له كنعان وشاهر لتنتهي المباراة بفوز مستحق للأهلي بفارق 17 نقطة.

على صعيد الأرقام، حقق شاهر الـ”دبل دبل” برصيد 24 نقطة و13 متابعة، وأضاف كنعان 19 نقطة مع 5 متابعات و3 سرقات للكرة، فيما اكتفى العوضي بـ11 نقطة.



في الطرف الآخر، لم يستطع الأميركي ستوفر تسجيل أكثر من 15 نقطة بعد تلقي إصابة في قدمه بالربع الأخير، وحقق أبو وزنة الـ”دبل دبل” 14 نقطة و11 متابعة، وقدم بوشة 8 تمريرات حاسمة.

الجبيهة 69 كفريوبا 55

ظهر فريق كفريوبا بصورة أفضل منذ بداية المباراة بفضل الأداء المنسجم في الشقين الدفاعي والهجومي، واعتمد الفريق على خلدون أبو جبارة في ضبط ايقاع الفريق بالتعاون مع نضال الشريف ويوسف شتات في الأطراف ونيكولا ييفتيتش وابراهيم النصر في الارتكاز، حيث برزوا في ترجمة العديد من الهجمات في سلة الجبيهة الذي عول على حيوية عمار بسطامي ومحمود عمر ومحمد خلف حول المنطقة وقدرات غريغوريشون ماغي وأـحمد عبيد في العمق، ووجد الجبيهة صعوبة في الوصول إلى سلة كفريوبا الذي تقدم منذ البداية 7-0 و13-2، قبل أن ينتهي الربع الأول لصالحه 18-12.

شهد أداء الجبيهة تحسنا كبيرا في الربع الثاني وأخذ بتذليل الفارق مع تالق ماغي وعبيد في اللم والمتابعة تحت السلة وتميز البسطامي وعمر وخلف في الاختراق والتسجيل وسط ارتباك واضح في صفوف كفريوبا الذي عجز عن وقف اختراقات لاعبي الجبيهة، ليعدل الأخير النتيجة ويبدأ بالتقدم وإنهاء الشوط الأول لصالحه 33-27.

وتواصلت أفضلية الجبيهة في مجريات اللقاء في الربع الثالث، وتناوب ماغي وعبيد وعمر ورفاقهم في التسجيل بسلة كفريوبا الذي تراجع أداء لاعبيه بشكل ملفت وعجزوا عن الوصول لسلة فريق الجبيهة الذي واصل تقدمه ووسع الفارق ب مع نهابة الفترة الثالثة 56-40، ورغم تحسن أداء كفريوبا في الربع الأخير ومحاولة تقليص الفارق والرجوع للمباراة، إلا ان فريق الجبيهة أمسك بخيوط الفوز وأنهى اللقاء لصالحه 69-55.