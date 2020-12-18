الأهلي يتطلع إلى الصدارة من بوابة كفرسوم والحسين يترقب الشونة وكفرنجة يستضيف القوقازي

بلال الغلاييني

عمان – يتطلع فريق الأهلي للعودة إلى صدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، عندما يخوض مباراة مهمة تجمعه مع مستضيفه فريق كفرسوم عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في اطار لقاءات الجولة السادسة (مرحلة الذهاب).

الأهلي والذي ينتشي فرحا بفوزه قبل أيام بلقب بطولة كأس الأردن للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، خضع للراحة في الجولة الخامسة، ما مكن فريق العربي لتصدر الترتيب العام بعد أن تعادل مع فريق الحسين، رافعا رصيده الى 9 نقاط، فيما رصيد الأهلي 8 نقاط، ما يضع الأهلي اليوم أمام فرصة تحقيق الفوز والانفراد بصدارة منافسات الدوري، وهذا يتطلب من لاعبيه بذل جهود مضاعفة للتغلب على حيوية فريق كفرسوم الذي تقدم نحو منطقة الوسط بعد أن رفع رصيده الى 4 نقاط مستفيدا من الفوز المثير الذي حققه على فريق كفرنجة.

ويعتمد الأهلي على مجموعة كبيرة من الأوراق الرابحة التي تشكل قوة الفريق والتي تتمثل بتواجد عبد الرحمن العقرباوي ومعاذ طه وأحمد أبو السندس وهاني السيد وأحمد باسم، إضافة إلى حارس المرمى يوسف العياصرة، فيما فريق كفرسوم يعول كثيرا على تواجد تامر عبيدات وأدهم عبيدات وعنان بني هاني.

وفي المباراة التي تسبقها بذات الصالة وتبدأ عند الساعة الثالثة مساء فان طموحات الحسين لمواصلة مطاردته لفرق الصدارة تتوقف على نتيجة مباراته التي تجمعه مع فريق يرموك الشونة، فهو يملك 5 نقاط، فيما لفريق يرموك الشونة نقطتين، والأخير يسعى ايضا لتحقيق الفوز والتقدم خطوة مهمة نحو منطقة الآمان، حيث يتوقع أن تحفل هذه المباراة بالندية والإثارة في ظل اصرار الفريقين على الخروج بنتيجة الفوز.

الفريقان لديهما الأوراق المميزة التي يعتمد عليهم مدربا الفريقين، حيث يضم فريق الحسين طارق المنسي ومحمد عز الدين وأحمد فرح ومعاذ عبيدات، فيما يضم الشونة مهند شوكت وفراس الظهيرات.

المباراة التي تليها مباشرة بذات الصالة وتبدأ عند الساعة السادسة مساء، فان الفوز شعار المواجهة التي تجمع بين فريقي القوقازي الذي بجعبته نقطتين، وكفرنجة الذي ما يزال يتذيل قائمة الترتيب العام برصيد خال من النقاط، ولذلك فان الإثارة ستكون حاضرة منذ بداية المباراة، خصوصا وأن العاب الفريقين تتشابه في الشقين الدفاعي والهجومي ووجود اللاعبين القادرين على قيادتهم فريقهم وتحقيق الفوز الذي يعزز من فرصة الفريق الفائز للبقاء في دوري الكبار، ففريق القوقازي يعتمد على محمود خليف وجبريل الشيشاني وحسن الصفوري، فيما يركز فريق كرنجة على صدام فريحات ومحمد وهدان ومحمد كمال.

الى ذلك تختتم لقاءات مرحلة الذهاب من خلال اقامة مواجهات الجولة السابعة التي تجري مبارياتها يوم الثلاثاء المقبل، حيث تبرز المواجهة المنتظرة التي تجمع بين فريقي الأهلي والعربي كواحدة من أقوى مباريات الدوري، حيث ستكون صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لاحتضان المباراة التي تبدأ عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد اقامة مباراتين، حيث يلتقي عند الساعة الرابعة مساء فريقا كفرنجة ويرموك الشونة، ويلتقي عند الساعة الخامسة والنصف مساء فريقا كفرسوم والحسين إربد.

وكان اتحاد اللعبة حدد يوم 26 كانون الأول (ديسمبر) الحالي موعدا لانطلاق منافسات مرحلة الإياب والتي تستمر حتى يوم 23 كانون الثاني (يناير) موعدا لاقامة المباريات الختامية وتتويج الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني.

وشهدت منافسات الدوري الحالي غياب فريق السلط الذي حمل لقب البطولة في العديد من المرات كان أميزها في الثلاثة مواسم الماضية، ما دعا لجنة النظام والسلوك الى اتخاذ قرار بشطب نتائج الفريق بعد أن تغيب عن خوض مباراتين متتاليتين كانتا أمام فريقي كفرسوم ويرموك الشونة، وذلك استنادا الى تعليمات البطولة، ما يتطلب تهبيط فريق ثان من بين الفرق السبعة المتبقية في الدوري.