الأهلي يتوج بطلا لدوري السلة للمرة 24 في تاريخه

عمان – الغد – توج فريق النادي الأهلي، بلقب دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، بعد فوزه على الوحدات بنتيجة 77-73 (النصف الأول 38-39)، في لقاء مثير جمعهما اليوم على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة “كومهو” في كوريا الجنوبية، جيمس بارك، بحضور رئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان والأمين العام المهندس نبيل أبو عطا بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى، قبل أن يتسلم قائد الأهلي زيد عباس كأس دوري “كومهو”.