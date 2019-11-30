آخر الأخبار الرياضةالرياضة

الأهلي يجتاز الحسين ويتصدر والعربي يتغلب على الكتة في “كرة اليد”

منذ ساعتين
الأهلي يجتاز الحسين ويتصدر والعربي يتغلب على الكتة في "كرة اليد"

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اربد-الغد- حقق فريق الاهلي الفوز على نظيره الحسين اربد بواقع 25/23 والشوط الاول 13/11 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على صالة مدينة الحسن الرياضية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الأردني لكرة اليد.
وشهدت المباراة إثارة وندية حتى الثواني الأخيرة قبل أن يحسمها الاهلي لصالحه بفضل خبرة احمد عبدالكريم والعقرباوي ورفاقهم فيما كان فريق الحسين ندا قويا وحاول جاهدا لكن الدقائق الاخيرة جيرت الفوز لفريق الاهلي.
وبهذا الفوز تقدم الاهلي لمشاركة فريقي السلط والعربي الصدارة برصيد (6) نقاط لكل فريق فيما تجمد رصيد الحسين عند النقطة (4) في المركز الرابع.
وكان فريق العربي قد سجل فوزا متوقعا على ضيفه فريق الكتة وغلبه بنتيجة 30/22 والشوط الاول 14/10 في المباراة التي اقيمت بينهما على ذات الصالة وشهدت مجرياتها افضلية واضحة لفريق العربي الذي اعتمد على براعة وحيوية لاعبيه يزن فتح الله وقيس العوادين وطاهر فتح الله.

مقالات ذات صلة

نادي الرمثا يعين الترك مديرا فنيا لفريق الكرة

منذ 27 دقيقة

ليفربول يواصل انتصاراته وتعثر جديد لسيتي

منذ 45 دقيقة

سحاب يتغلب على الوحدات ببطولة الفيصلي

منذ ساعتين

بالفيديو .. الشغب يفسد قمة الوحدات والأهلي بدوري السلة

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock