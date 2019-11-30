الأهلي يجتاز الحسين ويتصدر والعربي يتغلب على الكتة في “كرة اليد”

اربد-الغد- حقق فريق الاهلي الفوز على نظيره الحسين اربد بواقع 25/23 والشوط الاول 13/11 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على صالة مدينة الحسن الرياضية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الأردني لكرة اليد.

وشهدت المباراة إثارة وندية حتى الثواني الأخيرة قبل أن يحسمها الاهلي لصالحه بفضل خبرة احمد عبدالكريم والعقرباوي ورفاقهم فيما كان فريق الحسين ندا قويا وحاول جاهدا لكن الدقائق الاخيرة جيرت الفوز لفريق الاهلي.

وبهذا الفوز تقدم الاهلي لمشاركة فريقي السلط والعربي الصدارة برصيد (6) نقاط لكل فريق فيما تجمد رصيد الحسين عند النقطة (4) في المركز الرابع.

وكان فريق العربي قد سجل فوزا متوقعا على ضيفه فريق الكتة وغلبه بنتيجة 30/22 والشوط الاول 14/10 في المباراة التي اقيمت بينهما على ذات الصالة وشهدت مجرياتها افضلية واضحة لفريق العربي الذي اعتمد على براعة وحيوية لاعبيه يزن فتح الله وقيس العوادين وطاهر فتح الله.