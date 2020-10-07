الأهلي يحتج ويعلم بتأجيل مباراته من “فيسبوك”

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

ابدى النادي الأهلي، احتجاجه على آلية تعامل اتحاد كرة القدم، مع موضوع كورونا، خاصة بعد ظهور إصابة لاعب في فريق تحت سن 17.

كما احتج الأهلي على عدم تبليغه بتأجيل مباراته أمام الوحدات بدوري سن 17، مؤكدا أنه لم يتسلم خطابا رسميا من اتحاد الكرة كما جرت العادة، تفيد بتأجيل المباراة، فيما تم تبليغ الوحدات هاتفيا، فيما الأهلي الطرف المعني لم يتم تبليغه لا خطيا ولا شفويا.

وروى الأهلي ما حدث على النحو التالي: بعد إصابة لاعب سن 17 بفيروس كورونا، تم ابلاغ مدير النادي الأهلي بذلك، ليتم مخاطبة الاتحاد بما جرى.

وأضاف المصدر: اللاعب المصاب شارك في آخر تمرين يوم الاثنين قبل الماضي، وتواجد بالتمرين قبل أن تبدأ الاعراض بالظهور يوم الاربعاء، ليتم منعه من حضور التدريب، واخضاعه للفحص يوم الخميس الماضي، ليتبين إصابته بالفيروس.

وقال المصدر: تحدثت مع شخص في الاتحاد، لمعرفة التفاصيل والخطوة التالية ومصير المباراة مع الوحدات التي كانت مقرر الجمعة الماضي، ليتم ابلاغي بأن التوقعات ترجح تأجيل المباراة، ولكن يجب الانتظار لحين صدور قرار رسمي، الأمر الذي دفعني للتواصل مع هذا الشخص في الاتحاد، قبل أن يرفض في النهاية الرد على الهاتف.

وأضاف: بعد فترة تفاجأنا بأن الاتحاد بعث برسالة لنادي الوحدات تفيد بتأجيل المباراة، فيما الأهلي لم يتم تبليغه رسميا، في اجراء يجب أن يكون بروتوكوليا في الاتحاد.

وأكد الأهلي أنه علم بتأجيل مباراته عند العاشرة ليلا، من خلال “بوست” على موقع الاتحاد على فيسبوك، فيما لم يتم ارسال كتاب خطي للنادي.

واشار المصدر في الأهلي أن “البوست” أشار إلى أن مطلع الأسبوع المقبل، سيتم فحص لاعبي الأهلي، رغم ضرورة اجراء الفحص يوم الجمعة في ظل ظهور حالة ثانية أيضا، معتبرا أن ظهور الإصابات يجب أن يدفع الاتحاد لإجراء فحوصات فورية، وليس اعطاء اللاعبين مجالا لوقت أطول من المخالطة.