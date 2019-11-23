الأهلي يحجز ثاني بطاقات المرحلة الثانية بفوزه على الجزيرة

أيمن أبو حجلة

عمان – حجز الأهلي مكانا له في المرحلة الثانية من دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه أول من أمس على الجزيرة بنتيجة 69-66 (النصف الأول 36-29 لصالح الجزيرة)، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، بختام مواجهات الجولة السابعة من المرحلة الأولى.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة وراء الوحدات الذي يملك العدد نفسه من النقاط، علما بأنه كان أول المتأهلين إلى المرحلة الثانية، بعد فوزه أول من أمس على مضيفه كفريوبا بنتيجة 80-49، أما الجزيرة فارتفع رصيد إلى 10 نقاط وبقي في المركز الرابع، ويحتل الأرثوذكسي المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفوزه أول من أمس على الجبيهة 90-80، والأخير يأتي في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، فيما استقر كفريوبا في المركز الأخير برصيد 7 نقاط من 7 هزائم متتالية، ليفقد الأمل في المنافسة على موقع مؤهل إلى المرحلة الثانية.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة مساء غد الإثنين، بإقامة مباراتين على صالة الأمير حمزة، الأولى بين الجبيهة وكفريوبا عند الساعة السادسة، والثانية بين الوحدات والجزيرة عند الساعة الثامنة، على أن يلتقي الأهلي مع الأرثوذكسي في قمة كلاسيكية عند الساعة السابعة مساء بعد غد الثلاثاء.

وتنتهي الجولة الأولى في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث تتأهل الفرق الأربعة الأولى على سلم الترتيب، إلى المرحلة الثانية الذي يقام بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، ويصار خلاله إلى ترتيب المراكز من 1 إلى 4، قبل انطلاق المرحلة الثالثة في 30 من الشهر ذاته، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتأهل إلى الدور النهائي، الفريق الذي يسبق منافسه في الفوز بمباراتين من أصل 3.

الأهلي 69 الجزيرة 66

قدم الجزيرة أداء سريعا في بداية الربع الأول، بعدما اعتمد على فخري السيوري في صناعة الألعاب، ومنير دعيس وأشرف الهندي حول القوس، وتشارليستون دوبز ويوسف العواملة تحت السلة، وتقدم الجزيرة 8-0 بعد ثلاثية من دوبز وأخرى من الهندي وسلة من العواملة، قبل أن يبدأ الأهلي في تدارك الموقف، وهو الذي لجأ مدربه هيثم طليب إلى تشكيلة قوامها مالك كنعان في صناعة الألعاب، وموسى العوضي ومحمود ماف على الأطراف، والكندي غراندي غلايز ولاعب الارتكاز محمد شاهر.

عاد الجزيرة ليبسط سيطرته بعد ثلاثية الهندي (16-8)، لكن الأهلي بادل منافسه التسجيل، من خلال شاهر وكنعان الذي ختم نقاط فريقه بالربع الأول بثلاثية، ليتقلص الفارق إلى 5 نقاط (24-19).

في الربع الثاني، اعتمد الأهلي على تواجد شاهر تحت السلة، لكن الأخير لم يكتفي التسجيل من هذا الموقع، فرد على ثلاثية الهندي بمثلها، وتقدم الأهلي لأول مرة (28-27) بعد رميتين حرتين للعوضي، لكن الجزيرة أحكم دفاعه وتمكن من استغلال الهجمات المتاحاة أمامه من الفاست بريك، فسجل السيوري سلة وثلاثية، لينتهي النصف الأول بتقدم الجزيرة 36-29.

وبدا الأهلي أكثر عزما على قلب النتيجة في الربع الثالث، فقاد غلايز تطلعات الفريق الأبيض الذي حقق التعادل 38-38 بعد ثلاثية من هاني الفرج، وبقي التسجيل متبادلا مع تألق لافت للعواملة من طرف الجزيرة، وسجل شاهر من دنك جميل، قبل أن يرد الجزيرة بثلاثيتين من دوبز ومنير دعيس، بيد أن شاهر عاد للتسجيل من خارج القوي، فاختتم الربع بتقدم الجزيرة بفارق نصف سلة (52-51).

حقق الأهلي تقدما سريعا في بداية الربع الأخير بفارق 6 نقاط (58-52)، وظلت النتيجة متقاربة حتى سجل دوبز ثلاثية (64-61)، إلا أن مخضرم الأهلي فضل النجار وضع فريقه في موقف مريح بثلاثية (69-61)، وظن الأهلي أن المباراة في جيبه، قبل أن يسجل الهندي من خارج القوس ويحرز العواملة نقطتين (69-66)، ويهدر الأهلي هجمة، لتصل الكرة مجددا إلى الهندي الذي صوب من منتصف الملعب رغم إمكانية تقدمه بالكرة أكثر، فانتهت المباراة بفوز ثمين للأهلي بفارق 3 نقاط.

على صعيد الأرقام، سجل الأهلي 17 نقطة من التيرن أوفر على خصمه مقابل 12 للجزيرة، كما أحرز 20 نقطة من الفرصة الثانية (second chance) مقابل 12 للجزيرة، و12 نقطة من هجمات الفاست بريك مقابل 17 لمنافسه، ولم يتمكن بدلاء الجزيرة من تسجيل أي نقطة، بينما أحرز بدلاء الأهلي 10 نقاط فقط، علما بأن الفريق افتقد خلال هذه المباراة لخدمات مجدي الفرج وابراهيم بسام.

وحظي الجزيرة بنسبة تسجيل عامة أفضل من الأهلي (39.4 % مقابل 37.2 %)، وبلغت نسبة تصويبه من خارج القوس 39.1 % مقابل 26.7 % للأهلي، وكانت نسبة نجاح الرميات الحرة مخيبة لدى الفريقين (41.7 % للجزيرة و30.0 % للأهلي).

تصدر غلايز ترتيب مسجلي الأهلي برصيد 24 نقطة، مقابل 16 لشاهر و10 لماف و7 لكل من كنعان والفرج و3 للنجار ونقطتان فقط للعوضي (محاولة ناجحة واحدة من أصل 10)، والأول حقق الدبل دبل بعدما أضاف 12 متابعة، مقابل 9 متابعات لشاهر.

ومن صفوف الجزيرة، كان العواملة أفضل المسجلين برصيد 21 نقطة، وأضاف الهندي 18 نقطة ودوبز 14 والسيوري 9 ومنير دعيس 4، ووحده الهندي حقق الدبل دبل مع 13 متابعة، مقابل 9 متابعات لكل من العواملة ودوبز، علما بأنه قدم أيضا 5 تمريرات حاسمة.