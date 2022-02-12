الأهلي يحصد برونزية المونديال برباعية في شباك الهلال

اكتسح الأهلي المصري شقيقه الهلال السعودي 4-0، عصر اليوم السبت، على ملعب آل نهيان، في أبوظبي، ليحصد الفريق الأحمر الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

وسجل أهداف الأهلي ياسر إبراهيم (هدفان) وأحمد عبد القادر وعمرو السولية في الدقائق 8 و17 و40 و64.

وأكمل الهلال السعودي المباراة بـ 9 لاعبين بعد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو في الدقيقتين 14 و28.

وحصد الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه، فيما حصل الهلال على المركز الرابع للمرة الثانية في مشاركته الثانية بتاريخه.

كما دخل الأهلي المباراة بحماس واضح وسيطر على الكرة، وضغط هجوميا بحثا عن الهدف الأول.

ونجح الفريق المصري في تسجيل الهدف الأول عبر مدافعه ياسر إبراهيم بعد متابعته لضربة حرة غير مباشرة متقنة من علي معلول بضربة رأسية سكنت شباك محمد العويس في الدقيقة 8.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة للبرازيلي ماتيوس بيريرا بعد تدخله العنيف على ساق عمر السولية لاعب الأهلي في الدقيقة 14.

وكاد محمد شريف أن يضيف الهدف الثاني للأهلي بتسديدة قوية أبعدها العويس للركنية.

وعاد ياسر إبراهيم برأسية جديدة فسجل الهدف الثاني في الدقيقة 17 وسط ارتباك دفاعي للهلال.

وأطلق أليو ديانج تسديدة قوية، تصدى لها حارس مرمى الهلال، ورد الأخير بهجمة سريعة، عبر موسى ماريجا، فتدخل حارس الأهلي علي لطفي في الوقت المناسب وأمسك بالكرة.

وانفرد علي معلول بحارس الهلال في الدقيقة 27 بعد تمريرة حريرية من أحمد عبد القادر، قبل أن يسدد اللاعب التونسي بمحاذاة القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 28 أشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب وسط الهلال محمد كنو بعد مراجعة تقنية الفيديو، التي أظهرت عرقلة اللاعب السعودي لمدافع الأهلي من دون كرة، ليكمل بطل آسيا المباراة بـ 9 لاعبين.

وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث للفريق المصري في الدقيقة 40، إذ راوغ لاعبين وسدد في قدم المدافع الكوري الجنوبي هيون سو، قبل أن يتابعها لاعب الأهلي نفسه بتسديدة لم يفلح العويس في إبعادها.

وسنحت للأهلي عدة فرص عبر عمرو السولية وطاهر محمد لمضاعفة النتيجة، لكن غابت عنهم الدقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر 3-0

مع بداية الشوط الثاني أجرى موسيماني مدرب الأهلي تبديلين بدخول كريم فؤاد وحسين الشحات وخروج محمد هاني وطاهر محمد.

وزج جارديم مدرب الهلال بسلمان الفرج ومحمد جحفلي بدلا من كاريلو وكويلار.

وكاد الأهلي يضيف هدفا جديد، من انفراد محمد شريف بالحارس العويس، لكن الأخير أفسد الهجمة في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 64 عزز الأهلي تقدمه بهدف رابع عبر تسدية قوية من عمرو السولية. ولاحقا دفع مدرب الأهلي بوليد سليمان مكان ديانج.

وأهدر حمدي فتحي فرصة تسجيل الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 68، بعد عرضية من حسين الشحات، أبعدها العويس، ثم أخفق هيون سو في التشتيت داخل منطقة الجزاء، فوصلت الكرة إلى حمدي فتحي، الذي لم يكن دقيقا في التسديد.

وهز أحمد عبد القادر الشباك في الدقيقة 70، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة الفار.

وأهدر لاعبو الأهلي حسين الشحات ووليد سليمان فرصتين للتعزيز أمام مرمى الهلال، ثم أطلق حمدي فتحي تسديدة صاروخية بيمناه مرت بجوار القائم الأيمن للهلال في الدقيقة 89.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد، لينتهي اللقاء بفوز أهلاوي كبير 4-0.