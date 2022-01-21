عمان – الغد – حقق فريق النادي الأهلي فوزا مثيرا على فريق نادي الجبيهة بنتيجة 76-73 (النصف الأول 40-34) في لقاء جمعهما مساء الجمعة، على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثامنة (إياب) دوري CFI الممتاز لكرة السلة.

وبرز الأميركي غريغورسون ماغي في اللقاء من جانب الجبيهة محققا “الدبل دبل” بتسجيله 24 نقطة مع 12 متابعة و3 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 29، فيما كان الأميركي شاكيل توماس اللاعب الأبرز من جانب الأهلي محققا “الدبل دبل” بتسجيله 29 نقطة مع 10 متابعات و3 تمريرات وستيل بفاعلية 27.

وحافظ الأرثوذكسي على صدارته لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات المباشرة عن الأهلي، يليه الوحدات ثالثا برصيد 11 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام الجليل، ثم يأتي كفريوبا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، متقدما بأفضلية فارق المواجهات عن الجبيهة صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد النقطي، فيما يتذيل فريق الجليل جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

الأهلي يحقق فوزا مثيرا على الجبيهة بدوري CFI الممتاز لكرة السلة

الأهلي يحقق فوزا مثيرا على الجبيهة بدوري CFI الممتاز لكرة السلة

الأهلي يحقق فوزا مثيرا على الجبيهة بدوري CFI الممتاز لكرة السلة