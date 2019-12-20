الأهلي يرافق معان لنصف نهائي بطولة الراحل العدوان الكروية

عمان – الغد – تأهل فريق الأهلي برفقة نادي معان للدور نصف النهائي لبطولة الراحل سلطان العدوان بكرة القدم، بعد ان تمكن الاهلي من اقصاء سحاب والتغلب عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي اقيم مساء أمس، على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب سجله حربي عبدالله في الدقيقة 61، ليتأهل الأهلي وصيفا برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر فريق معان الذي تمكن من التغلب على الصريح 4-1، في اللقاء الذي جرى أمس، على ستاد الامير محمد بالزرقاء، وبهاتين النتيجتين، تصدر معان ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وتأهل الأهلي وصيفا برصيد 6 نقاط.

تقدم معان بهدف حمل امضاء احمد ابو كبير في الدقيقة السابعة، واضاف احمد عبدالعال الهدف الثاني في الدقيقة 16، وقلص عبدالرؤوف الورابدة الفارق بتسجيله الهدف الوحيد للصريح في الدقيقة 32، وفي الوقت بدل الضائع من الحصة الثانية سجل المحترف فاديم الهدف الثالث في الدقيقة 94، وفي الدقيقة 96 اضاف وسام سليمان الهدف الرابع لمعان.

ويلتقي عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد –الجمعة- ولحساب المجموعة الاولى الكرمل (3 نقاط) مع الجزيرة (4 نقاط) على ستاد عمان الدولي، فيما تختتم مباريات الجولة السبت، بلقاء وحيد ويقام في الساعة السادسة وعلى ستاد عمان الدولي ويجمع يجمع الفيصلي (المتصدر برصيد 9 نقاط) مع شباب الاردن (الوصيف برصيد 7 نقاط) عند السادسة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

مباراتا الدور نصف نهائي تقام في الاسبوع المقبل، حيث يلتقي اول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية، ويوم الجمعة يلتقي اول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى، وتقام المباراة النهائية للبطولة بلقاء يجمع بين الفريقين المتأهلين يوم الثلاثاء 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي.