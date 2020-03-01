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“الأهلي” يرعى دوري صغار كرة السلة في “أكاديمية عمان”

منذ 11 دقيقة
أطفال مشاركون في الدوري- (من المصدر)

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عمان – قدم البنك الأهلي رعايته لدوري صغار كرة السلة في مدرسة أكاديمية عمان والذي اختتم مؤخرا بمشاركة 125 طالبا وطالبة موزعين على 12 فريقا، وبإشراف عدد من المدربين المحترفين.
وقد شهد الحفل الختامي حضورا كبيرا من قبل أهالي الطلاب إضافة إلى فريق البنك الأهلي والذي شارك الحضور في العديد من الألعاب التفاعلية، كما قام بتوزيع الهدايا على الطلاب المشاركين.
هذا ويعمل البنك الأهلي من خلال رعايته لمختلف الفعاليات الرياضية على فتح آفاق الابداع والتميز أمام الطلبة والشباب تحقيقاً لاستراتيجيته الخاصة بالازدهار المشترك وتمكينهم من تطوير قدراتهم، إضافةً الى تشجيع وتنمية المواهب الرياضية الأردنية.

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