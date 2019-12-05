الأهلي يستضيف الكتة بـ”يد الأولى” اليوم

بلال الغلاييني

عمان– تدخل منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، اعتبارا من اليوم، مرحلة مهمة وحساسة تبدأ من خلالها صورة المنافسة على اللقب، أو على الفريق الذي سيغادر الى الدرجة الثانية بالوضوح أكثر، عندما تخوض الفرق المتواجدة في الطابقين مواجهات مع بعضها بعضا.

الجولة الخامسة تشهد مواجهة تبدو محسومة لمصلحة الأهلي، الذي يستضيف فريق الكتة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب؛ حيث إن الأمور الفنية وتميزها يميلان لمصلحة الأهلي الذي جمع 6 نقاط من 3 مباريات، فيما ما يزال فريق الكتة برصيد خال من النقاط.

أما غدا، فستكون صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وتحديدا عند الساعة السادسة مساء، شاهدة على الموقعة النارية التي تجمع بين فريقي السلط والعربي، وهي بروفة حقيقية للمواجهة التي تجمع الفريقين في المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، والتي وصل اليها الفريقان عن جدارة واستحقاق.

السلط والعربي يدخلان المواجهة بمعنويات وطموحات الفوز، ففريق السلط يملك 6 نقاط من 3 مباريات، فيما لفريق العربي 6 نقاط من 4 مباريات، وقبل ذلك يسعى فريق الحسين الى تعويض خسارته الماضية أمام الأهلي الى تحقيق الفوز من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق كفرنجة عند الساعة الرابعة مساء بالصالة ذاتها؛ حيث يملك الحسين 4 نقاط من 3 مباريات، فيما يملك فريق كفرنجة نقطتين من 4 مباريات، وهو يتطلع للتقدم نحو المنطقة الدافئة والابتعاد عن دائرة الهبوط.