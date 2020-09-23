الأهلي يستقطب العياصرة.. سرور يقود الكتة

بلال الغلاييني

عمان – نطل في “الغد” على عشاق لعبة كرة اليد من خلال تخصيص هذه الزاوية الأسبوعية، التي نتناول فيها أبرز الأخبار المتعلقة باركان اللعبة كافة، ومتابعة الأحداث المهمة.

الأهلي يبدأ تحضيراته ويستقطب العياصرة

بدأ فريق الأهلي تحضيراته لخوض بطولة دوري اندية الدرجة الأولى، التي تنطلق اعتبارا من 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، باشراف مدربيه سلمان الدعجة وأحمد عبد الكريم، اللذين يركزان حاليا على الجانب البدني، قبل الدخول في التحضيرات الفنية وخوض اللقاءات الودية.

ويعتمد الأهلي على كوكبة من لاعبيه اصحاب الخبرة في مساعي الفريق في مشواره في مسابقة الدوري ومساعيه لتحصيل اللقب، الذي غاب عنه في السنوات الثلاث الماضية، حيث يتم الاعتماد على خبرة اللاعبين عبد الرحمن العقرباوي وأحمد الأنصاري ومعاذ أبو السندس وأحمد باسم، في الوقت الذي تعاقد فيه النادي مع لاعب فريق كفرنجة فيصل العياصرة الذي سيشارك الأهلي هذا الموسم، مثلما ينتظر أن يدفع الجهاز التدريبي بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب الذين ظهروا بصورة طيبة في دوري الشباب المقام حاليا، حيث تمكن الأهلي من الوصول إلى الدور الثاني.

ويذكر أن الأهلي حصل على المركز الثاني في الموسم الماضي، فيما فقد لقبي كأس الأردن وكأس السوبر.

سرور يقود فريق الكتة

اتفقت ادارة نادي الكتة مع اللاعب السابق عبدالله سرور لقيادة الفريق في مشواره ببطولة دوري اندية الدرجة الثانية، حيث يظهر سرور لأول مرة مع فريق الكتة.

وسيكون اللاعب زياد الظواهرة مساعدا للمدرب في رحلة الفريق في هذا الدوري، خصوصا أن مساعي النادي تتركز حول قدرات الفريق الفنية وما يملكه من لاعبين بحجز احدى بطاقتي التأهل إلى الدرجة الأولى.

وشهدت الأيام الماضية جملة من التدريبات الخاصة بالفريق التي تنصب حول الجانبين الفني والبدني، علاوة على الجانب المعنوي الذي يعد مهما في هذه الأيام التي تسبق موعد انطلاق منافسات الدوري.

ويذكر أن الكتة يعد من الأندية الرائدة في لعبة كرة اليد، وقد خاض الفريق الكثير من المواسم بين الفرق الكبيرة وظهر بمستويات قوية وطيبة، بيد أنه تراجع مستواه في الموسم عندما كان يلعب في الدرجة الأولى، ما اسهم بعودته إلى الدرجة الثانية.

دور حيوي لمدينة الحسين

الدور الكبير الذي تقوم به ادارة مدينة الحسين للشباب في تهيئة الأجواء المثالية أمام الرياضيين في ممارستة هواياتهم داخل حروم المدينة، يبعث بالفخر والسرور، خصوصا فيما يتعلق باعمال النظافة والحملات المكثفة التي قامت بها المدينة، وما زاد من هذا الفخر تجهيز الساحة المحاذية لصالة الأميرة سمية، اضافة إلى متابعة اعمال المرافق والصالات وتقديم التسهيلات اللازمة للاتحادات الرياضية.

هذا التميز يقوده مدير المدينة بسام الخلايلة الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة داخل المدينة ويحرص على تفقد الأعمال بنفسه، ويبدي توجيهاته اللازمة لإدامة العمل المطلوب وعلى مدار الساعة.

الرواشدة تتصدر الهدافات

واصلت لاعبة فريق عمان ناهد الرواشدة صدارتها لهدافات دوري أندية السيدات، بعد الجولة الثانية لمنافسات البطولة، حيث رفعت رصيدها إلى 24 هدفا، بعد أن سجلت 12 هدفا في مباراة فريقها الأخيرة أمام فريق كفرسوم، وجاءت بعدها زميلتها بذات الفريق فاتن الحمايدة التي سجلت 21 هدفا، ولاعبتا فريق حرثا رؤى ناصر وسندس عبيدات “20 هدفا”.

قمة منتظرة بين حرثا وعمان

قمة منتظرة ربما تحدد بشكل كبير هوية الفريق الذي سيحظى بنيل لقب دوري اندية السيدات، وذلك عندما تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب يوم السبت المقبل المواجهة التي تجمع بين فريقي حرثا وعمان، حيث تكمن أهمية هذه المباراة بأن الفريق الفائز سيقطع شوطا كبيرا نحو اعتلاء منصة التتويج الذهبية.

وكان فريق حرثا حقق فوزين متتاليين على فريقي كفرسوم ووادي السير، وكذلك فعل منافسه فريق عمان الذي حقق الفوز على ذات الفريقين.

7 فرق شبابية في الدور الثاني

حجزت 7 فرق مقاعدها في الدور الثاني لبطولة الشباب، بعد أن تأهلت فرق وادي السير والأهلي ويرموك البقعة والراية عن مجموعة الوسط، في الوقت الذي تأهلت فيه فرق الحسين إربد والعربي ويرموك الشونة عن مجموعة الشمال، وبقيت الورقة الرابعة لهذه المجموعة التي انحصرت بين فريقي كفرسوم وساكب، والتي ستتحدد في المباراة المقبلة التي تجمعهما في ختام الدور الأول لهذه البطولة.

رمية جزاء

ترتيبات عالية المستوى بدأ الاتحاد باتخاذها، والتي تخص التغطية الاعلامية للبطولات المحلية المقبلة، حيث يركز الاتحاد على تأمين نقل اغلب لقاءات البطولات على الهواء مباشرة وعبر الصفحة الرسمية للاتحاد “فيسبوك”.

ويأتي ذلك على ضوء الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد حاليا والمتعلقة بجائحة كورونا، التي حرمت عشاق اللعبة من حضور المباريات بسبب القرار الخاص المتعلق باقامة المباريات من دون جمهور.

ويأتي ذلك على ضوء الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد حاليا والمتعلقة بجائحة كورونا، التي حرمت عشاق اللعبة من حضور المباريات بسبب القرار الخاص المتعلق باقامة المباريات من دون جمهور. اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ البروتوكول الصحي تقوم بعملها على أكمل وجه، خصوصا خلال المباريات التي تقام حاليا سواء في صالة الأميرة سمية، وصالة الحسن، حيث تركز اللجنة على فحص المشاركين في المواعيد المحددة، والزام الجميع ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وفحص قياسات درجة الحرارة.

اللاعبان الشقيقان محمد وأحمد نايف سيشاركان فريقهما الجديد ساكب في دوري اندية الدرجة الثانية، والذي ينطلق اعتبارا من يوم الجمعة، حيث يعدان مكسبا فنيا للفريق.

المنتخبان الوطنيان “الرجال والشاطئية للناشئين” يواصلان تدريباتهما المكثفة حسب البرنامج الذي اعده الجهاز الفني المشرف على هذين المنتخبين، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يتم دعوة المنتخب الوطني للشباب لمباشرة تدريباته التي تسبق مشاركته في البطولة الآسيوية للشباب.