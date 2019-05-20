“الأهلي” يشارك تكية أم علي بنشاط تطوعي في موائد الرحمن

عمان– ضمن سعيه المتواصل لخدمة المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي، قام البنك الأهلي الأردني بالمشاركة في نشاط “سكب الطعام” والذي أقيم في مقر تكية أم علي في منطقة المحطة يوم الأربعاء 15/5/2019. وقد شارك في هذا النشاط ما يزيد على 80 موظفا من كافة المستويات الإدارية في البنك.

وتندرج هذه المبادرة السنوية ضمن شراكة البنك الأهلي الأردني الاستراتيجية مع تكية أم علي والتي لا تقتصر على الدعم المالي لبرنامج كفالة العائلات العفيفة بل تمتد لتشمل المشاركة في مختلف النشاطات التطوعية والأعمال الإنسانية على مدار العام والهادفة بمجملها إلى تنمية المجتمع المحلي وتحسين نوعية حياة الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أعضاء المجتمع الواحد والتنمية المستدامة القائمة على مبدأ المشاركة.

وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيدي/ المدير العام للبنك، محمد موسى داود: “لا يدخر البنك الأهلي الأردني جهدا في دعم النشاطات الخيرية والتي تندرج ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية، وتأتي هذه المشاركة بأنشطة التكية ضمن جهود البنك في خدمة المجتمع المحلي وأفراده. حيث أن دعم البنك الاهلي لبرامج ونشاطات التكية يتماشى مع استراتيجيته للازدهار المشترك والتي تهدف للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وفي جميع محافظات المملكة.”

يذكر أن البنك الأهلي الأردني سيشارك في نشاطات خيرية أخرى خلال شهر رمضان المبارك من ضمنها تعبئة الطرود الغذائية بالمستودعات التابعة للتكية وتوزيعها على العائلات العفيفة.