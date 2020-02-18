شركات وأعمال

“الأهلي” يشارك في معرض “King’s Academy” الوظيفي

منذ 38 دقيقة
جانب من فعاليات البنك الأهلي -(من المصدر)

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عمان- شارك البنك الأهلي الأردني في المعرض الوظيفي الذي أقامته مدارس “King’s Academy مؤخرا، والذي أقيم بمشاركة أكثر من 150 طالبا وطالبة في مختلف المراحل الدراسية حيث قدم أكثر من خمسين مختصا وخبيرا من مختلف التخصصات نصائحهم للطلاب المشاركين وذلك لمساعدتهم في إيجاد المجالات الدراسية المناسبة لهم.
وقدم زيد الخطيب، مدير الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الأردني شرحا وافيا للطلاب عن كافة الخدمات التي يقدمها البنك إضافة إلى تجربته وخبرته المصرفية والتي تمتد لأكثر من عشرين عاماً، كما عبر عن سعادته وفخره بالمستوى المتميز للطلبة. وتأتي مشاركة البنك الأهلي في هذا المعرض ضمن برامجه التي تحرص على تنمية وتطوير مهارات الطلاب المختلفة حرصاً منه على خلق جيل واع ومثقف ماليا.

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