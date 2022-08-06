الأهلي يصعد للصدارة بفوز ثمين على الأرثوذكسي

مهند جويلس



عمان – صعد فريق الأهلي لصدارة دوري المحترفات مع نهاية مرحلة الذهاب، بعد فوزه أمس على فريق الأرثوذكسي بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

وبهذا الفوز، أنهى الأهلي مرحلة الذهاب بصدارة الترتيب برصيده 10 نقاط، فيما حل الأرثوذكسي بالمركز الثاني وبرصيده 9 نقاط، مع تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم.

وكان الاتحاد قد افتتح الجولة بالفوز بثلاثية نظيفة على الاستقلال، لينهي مرحلة الذهاب في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وتقاسم الاستقلال والنصر المركزان الرابع والخامس وبرصيدهما نقطة واحدة.

الأرثوذكسي 0 الأهلي 1

الحكام: محمد الزامل، صابرين العبادي، إسلام العبادي وحكمة رابعة إسراء المجالي.

الأهداف: روزبهان فريج د.64 (الأهلي)

مثل الفريقين:

الأرثوذكسي: ملك شنك، شذى سهاونة، هيا خليل، مسار العثامنة، رزان الزاغة، إنشراح حياصات، ريما ياسين، روزميري (سيما اللهيمق)، نور المشايخ، شهناز جبرين (راما أبو السندس (ميرا عطاري))، تالا البرغوثي.

المدير الفني: عدنان عوض

الأهلي: روند كساب، شارلوت الأبيض، رند أبو حسين، لوجين البطوش، نتاشا النبر، مي سويلم (ليان عجارمة)، روزبهان فريج، رايا حينا، بانه البيطار.

المدير الفني: خضر عيد

سيناريو الهدف

مررت لاعبة الأهلي رايا حينا الكرة برأسه لزميلتها روزبهان فريج، التي وضعت الكرة من اللمسة الأولى في شباك الأرثوذكسي، بعد تأخر خروج حارسة المرمى ملك شنك للكرة (64).

مسلسل الفرص

مسلسل الفرص سددت البيطار كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب مرمى الأرثوذكسي (8).

تسديدة قوية من سويلم علت عارضة مرمى الأرثوذكسي (17).

أطلقت حياصات تسديدة قوية من ركلة ثابتة تصدت لها كساب على دفعتين (21).

وضعت البطوش زميلتها ناومي بمواجهة حارسة الأرثوذكسي، لتضع لاعبة الأهلي الكرة من فوق شنك لكنها ابتعدت عن المرمى (30).

حاولت البطوش افتتاح النتيجة لفريقها من خلال تصويية قوية من مسافة بعيدة، لكنها ابتعدت بقليل عن المرمى (52).

استلمت البيطار كرة من زميلتها ناومي داخل منطقة الجزاء، لتسددها من اللمسة الأولى بأحضان شنك (66).

أبعدت كساب باقتدار تسديدة المدافعة هيا خليل بعد متابعتها عرضية حياصات من ركلة ثابتة (81).

أهدرت ياسين فرصة تعديل النتيجة بعد أن رفعت الكرة من فوق حارسة مرمى الأهلي، لترتطم بالشباك من الخارج (90+4).

نجمة اللقاء

اختارت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة مدافعة الأهلي لوجين البطوش أفضل لاعبة في المباراة، نظير ما قدمته من أداء مميز في الناحية الدفاعية، ومساهمتها في صناعة الفرص لزميلاتها في المقدمة.