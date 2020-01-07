الأهلي يضع قدما في النهائي على حساب الأرثوذكسي

أيمن أبو حجلة

عمان – يبتعد الأهلي حامل اللقب عن الدور النهائي خطوة واحدة فقط، بعدما حقق أول من أمس الفوز على الأرثوذكسي بنتيجة 83-75 (النصف الأول 45-34)، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في المباراة الثالثة بسلسلة لقاءات الفريقين بالدور نصف النهائي.

ويتقدم الأهلي على الأرثوذكسي بانتصارين مقابل انتصار واحد، والفوز في المباراة المقبلة يوم غد الخميس عند الساعة السابعة مساء بالمكان ذاته، يمنح الأهلي بطاقة التأهل إلى النهائي لملاقاة الوحدات، فيما ستحول الخسارة الأرثوذكسي لمواجهة الجبيهة في دور الترضية على المركز الثالث.

وتتكون سلسلة الدور نصف النهائي من 5 مباريات، يتأهل إلى النهائي من خلالها الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، أما الدور النهائي فيحسمه الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 4 انتصارات، في سلسلة تتكون من 7 مباريات، بينما تتكون سلسلة دور الترضية من 3 مباريات، ويفوز بالمركز الثالث الفريق الذي يحقق انتصارين.

قدم الأهلي خلال مباراة أمس أداء أفضل من مباراة الفريقين الماضية التي فاز فيها الأرثوذكسي، فيما أظهر الأرثوذكسي قدرته على مجاراة خصمه في الربعين الثالث والرابع، دون أن يتمكن من قلب النتيجة في نهاية الأمر.

الأهلي 83 الأرثوذكسي 75

تمكن الأهلي من تحقيق بداية سريعة، معتمدا على الخماسي الأساسي مالك كنعان وهاني الفرج وموسى العوضي والكندي غراندي غلايز ومحمد شاهر، فتقدم 11-5، وتأثر الأرثوذكسي من حصول لاعبه الأميركي نيك ستوفر على خطأين شخصيين مبكرين، وهو الذي بدأ اللقاء بالخماسي فريدي ابراهيم وعلي الزعبي ويزن الطويل وستوفر ويوسف أبو وزنة.

انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 22-14 بعد تميز شاهر تحت السلة، وتحسن أداء الأرثوذكسي في الربع الثاني، ليبقى الفارق قريبا، فيما تأثر الأهلي من إراحة كنعان، لتنخفض وتيرة اللعب، بيد أن التألق المميز لشاهر الذي سجل لوحده 20 نقطة في النصف الأول، ساهمت في الإبقاء على تقدم الأهلي المريح بنهاية الربع الثاني (45-34).

واعتقد الأهلي أن المباراة باتت في جيبه بعدما تقدم في الربع الثالث بفارق 16 نقطة (52-36)، بيد أن الأرثوذكسي بدأ سريعا في تقليص الفارق، مستفيدا من الضغط العالي على المنافس والذي طبقه البديل متري بوشة مع فريدي والزعبي، فسجل الأرثوذكسي 15 نقطة متتالية (52-51)، قبل أن ينهي كنعان صيام الأهلي بثلاثية، لكن ستوفر قاد الفريق الأحمر لتقليص الفارق مجددا والتقدم بنهاية الربع الثالث بنتيجة (59-58).

مع بداية الربع الأخير، رد كنعان الذي كان يملك في رصيده 4 أخطاء شخصية دون أن يتمكن أحد من إخراجه، على ثلاثية ستوفر بمثلها، وبقيت النتيجة المتقاربة مع تبادل للتقدم، ودفع مدرب الأهلي هيثم طليب بمحمود ماف بدلا من غير الموفق غلايز، فكان للأول مفعول السحر على أداء الفريق الأبيض، ليسجل ثلاثيتين (74-69 للأهلي)، وترك الفرج بصمته على أداء اللقاء عندما سجل 5 نقاط متتالية، مستفيدا من خروج ستوفر بالأخطاء الشخصية الخمسة بعد خلاف مع العوضي، ليخطف الأهلي الفوز بفارق 8 نقاط (83-75).

على الصعيد الرقمي، بلغت نسبة التسجيل العامة للأهلي 41.4 % مقابل 35.8 % للأرثوذكسي، والأخير أخفق في التصويبات الثلاثية بنسبة 25 % (6 من 24)، مقابل 39.5 % للأهلي (15 من 38)، وجمع الأهلي 60 متابعة مقابل 46 للأرثوذكسي، بيد أن فقد الكرة 19 مرة تسبب كنعان في 7 منها، مقابل 8 تيرن أوفر فقط بحق لاعبي الأرثوذكسي.

تفوق الأرثوذكسي في عدد النقاط المسجلة من التيرن أوفر على المنافس برصيد 22 نقطة مقابل 12، وكذلك في عدد النقاط من الفرصة الثانية (Second chance) برصيد 16 نقطة مقابل 13، وعدد النقاط من الفاست بريك (20 مقابل 12)، بيد أن بدلاء الأهلي سجلوا 11 نقطة (جميعها لمحمود ماف)، مقابل 5 نقاط للأرثوذكسي (4 منها لمتري بوشة).

وتوج شاهر نفسه نجما للقاء، بعدما أحرز 25 نقطة إضافة إلى 20 متابعة و4 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة و2 بلوك، علما بأنه تحامل على نفسه بعد تعرضه خلال اللقاء لإصابة بسيطة.

وأضاف كنعان 19 نقطة للأهلي مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وسجل الفرج 15 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فيما اكتفى العوضي بـ12 نقطة، وقدم غلايز مباراة سيئة من الناحية الهجومية بعدما اكتفى بنقطة واحدة مع 13 متابعة.

في الجانب الآخر، سجل ستوفر 21 نقطة إلى جانب 8 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وأضاف أبو وزنة 17 مع 8 متابعات، وأحرز فريدي 16 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة، والزعبي 11 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة أيضا.