“الأهلي” يطلق حملة الصيف للبطاقات الائتمانية

عمان– حرصاً من إدارة البنك الأهلي الأردني على تقديم رؤية متكاملة من الخدمات المصرفية والتي تضمن تلبية احتياجات العملاء المصرفية والبنكية عموما وعلى مستوى قطاع الأفراد بشكل خاص، قام البنك بإطلاق حملة جديدة خاصة بالبطاقات الائتمانية بمزايا ومواصفات منافسة ومميزة.

ويتيح المنتج للعملاء فرصة الحصول على بطاقة ائتمانية دون تحويل راتب أواحتساب عبء الدين، حيث سيحصل العملاء الذين يمتلكون بطاقات ائتمانية من أي بنك في الأردن على بطاقة ائتمانية ثانية وبحد أعلى بطاقة ائتمانية يمتلكها العميل، أما فيما يتعلق بالعملاء الذين لايمتلكون اي بطاقات ائتمانية من اي بنك اخر فبإمكانهم إصدار بطاقة ائتمانية جديدة وبنفس قيمة راتبهم.

وحول هذه الخطوة، أكدت إدارة البنك بأنها تأتي ضمن رؤيته التي تؤمن بأهمية النمووالتطور والانتشار عن طريق توسيع قاعدة عملائه، وإدارة العلاقة معهم بشكل فعال وكفؤ، وتقديم الخدمة بالطريقة التي تليق بهم عن طريق فريق مؤهل ومدرب من الموظفين.