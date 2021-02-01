“الأهلي” يطلق منصة لتقديم الخدمات المصرفية للمغتربين

عمان – الغد – أعلن البنك الأهلي الأردني ولأول مرة في الأردن، عن إطلاقه لمنصة أهلي المغتربينahli ExpatsJo والخاصة بالمغتربين الأردنيين في الخارج، حيث تتيح هذه المنصة لكافة المواطنين الأردنيين في بلاد الاغتراب، في جميع أنحاء العالم، من القيام بفتح حساباتهم البنكية فورا بشكل إلكتروني، ودون الحاجة لأن يكونوا داخل الأردن أو أن يقوموا بزيارة أي من فروع البنك، كما سيتمكن العملاء من خلال منصة أهلي المغتربين، والتي أعلن عنها البنك اليوم، من الوصول إليها من خلال الرابط ahli.com/ExpatsJO، والحصول على جميع الخدمات المصرفية دون استثناء من أي مكان وفي أي وقت.

وقد تميز البنك الأهلي الأردني في القطاع المصرفي وبالتعاون مع شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية، أهلي فنتك، بقدرته على تقديم حلول إبداعية للتحول الرقمي، والتي تزامنت مع الحاجة الملحة لهذه الحلول في ظل تداعيات جائحة كورونا، إذ انفرد البنك بقدرته على تقديم تجربة عميل رقمية 100 % كونه أول بنك ينضم لمنصة “عالم مين” للتعرف و التحقق من الهوية eKYC-as-a-service والتي تعنى بالتعرف والتحقق من هوية عملائها بشكل إلكتروني من خلال تطبيق “أنا مين” المجاني، وإطلاقه لمنصة عالم العميل “Customer World” والتي أتاحت أكثر من 25 خدمة بنكية من خلال القنوات الرقمية دون الحاجة لزيارة الفروع. واستطاع البنك من خلال حلول التحول الرقمي الإبداعية هذه من تصميم وتقديم تجربة عميل مميزة، سهلة، سريعة، وآمنة، وبالتالي اكتسب البنك قدرة غير مسبوقة على تطوير منصة أهلي المغتربين، حيث ستضمن للمغتربين الأردنيين سرعة الحصول على رقم الحساب البنكي (IBAN) خلال دقائق معدودة كما تلبي كافة احتياجاتهم المصرفية في الخارج بمجرد تفعيل حساباتهم إلكترونيا. إضافة إلى أنه يمكنهم من الحصول على بطاقة الخصم المباشر(Debit Card)، حيث يقوم فريقنا بالتواصل مع العملاء وتسليمهم البطاقة في مكان تواجدهم في أي بلد في العالم.

وتعليقاً على ذلك صرح الرئس التنفيذي /المدير العام محمد موسى داود بأن البنك الأهلي يسعى دوما لتقديم خدمات مميزة سواء للأردنيين المتواجدين على أرض المملكة أو المغتربين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وأضاف بأنه ونظراً للظروف الاستثنائية التي نمر بها في هذا الوقت فقد كان لزاماً علينا أن نجد أفضل الطرق وأن نستغل التكنولوجيا المتاحة لدينا أفضل استغلال، لايجاد أفضل الحلول المصرفية من جهة ولتقليل ومنع الاختلاط الوجاهي حفاظاَ على صحة وسلامة عملائنا من جهة أخرى، وقد استطعنا بفضل جهود فريقنا المميز والتقنيات الحديثة التي قمنا بتسخيرها بأن نضع بصمة واضحة على الخدمات المصرفية للأفراد، ليس في الأردن فحسب، بل في عالمنا العربي أيضاً. ويأتي إطلاق هذه المنصة للمواطنين الأردنيين في الخارج بعد النجاح الذي حققناه من خلال إطلاقنا لهذه الخدمة للمواطنين الأردنيين المتواجدين على أرض المملكة.