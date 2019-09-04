“الأهلي” يطلق مهرجان “أهلي للعودة إلى المدارس”

عمان– لأول مرة على مستوى القطاع المصرفي الأردني، أطلق البنك الأهلي، الأحد الماضي مهرجان “أهلي للعودة الى المدارس” في ثلاثة مولات رئيسية في عمان (سيتي مول وتاج مول والعبدلي مول) في الوقت نفسه وبمشاركة 18 تاجر تجزئة لمدة أسبوع، وذلك في إطار استراتيجية البنك بالتواصل المستمر مع عملاء البنك وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتعم.

ويهدف البنك، من خلال هذا المهرجان، للتفاعل مع مجتمع الأهالي والطلاب وإظهار اهتمام البنك باحتياجاتهم وترسيخ الهوية المؤسسية لديهم، وذلك بقالب جديد ومميز يعد الأول من نوعه، كما تم الترويج لحملة البطاقات الائتمانية التي تتيح للعملاء إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية من البنك بدون تحويل الراتب وخدمة فتح الحسابات الكترونياً (DOB)، إضافةً الى تقديم العلامة التجارية الجديدة للبنك وتعريف مختلف فئات المجتمع بها.

ويشارك في هذه الحملة 18 تاجر تجزئة من مختلف القطاعات التي تهم الأهالي والطلاب؛ حيث سيتم خلالها تقديم باقة مميزة من المكافآت والخصومات لزوار الجناح مع تقديم خصومات ومزايا إضافية لعملاء البنك الأهلي، إضافة الى تنظيم العديد من الفقرات الترفيهية للزوار.

هذا ويحرص البنك الأهلي من خلال إقامة هذه الفعالية على التفاعل مع مختلف قطاعات المجتمع لتطبيق استراتيجيته القائمة على الازدهار المشترك، والتي تعكس روح الفريق الواحد التي يتمتع بها البنك، كما تهدف للوصول لأكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع، هذا وتستمر الحملة لغاية يوم السبت الموافق 7/9/2019.