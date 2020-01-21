الأهلي يظفر بالمركز الثالث في “سلة بنك الإسكان الممتاز”

أيمن أبو حجلة

عمان – ظفر الأهلي بالمركز الثالث بدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، بفوزه على الجبيهة بنتيجة 84-82 (النصف الأول 46-38) في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب مساء اليوم، في المباراة الفاصلة بسلسلة دور الترضية.

وكان الفريقان متعادلين بانتصار واحد لكل منهما قبل مباراة اليوم، ليتمكن الأهلي من حسم المنافسة بينهما بفوزه في المباراة الفاصلة.

وبدأ الفريقان المباراة بتشكيلتيهما الأساسيتين دون وجود غيابات، فانطلق الأهلي باحثا عن تقدم سريع وسجل له لاعب الارتكاز محمد شاهر في أكثر من مناسبة بإسناد من الكندي غراندي غلايز، وتقدم الأهلي 15-9 بسلة جديدة من شاهر وبقي التسجيل متبادلا حتى انتهى الربع بتفوق الأهلى 23-17.

حاول الجبيهة تذليل الفارق بثلاثية من عمار بسطامي الذي تولى صناعة الألعاب بإسناد من محمد خلف، لكن الأهلي بقيادة صانع الألعاب مالك كنعان، رفض التخلي عن تفوقه، ورد غلايز على دنك ساحق لمحمود عمر، ونجح موسى العوضي في التسجيل من خارج قوس الجبيهة (39-28)، ووصل الفارق إلى 11 نقطة بسلة جديدة من كنعان، قبل أن يتحسن أداء الجبيهة قليلا بقيادة نجمه الأميركي غريغوريشون ماغي، لينتهي النصف الأول بتقدم الأهلي (46-38)

وشهد الربع الثالث انتفاضة في أداء الجبيهة، خصوصا من قبل الشاب محمود عمر الذي سجل من خارج القوس وداخله، ووصل ماغي إلى السلة ليقلص الفارق إلى 5 نقاط (55-50)، ثم جاءت ثلاثية بسطامي وسلة ماغي ليتقلص الفارق مع نهاية الربع إلى نقطة واحدة (61-60).

تقدم الجبيهة في بداية الربع الثالث بعد ثلاثية من عمر 68-65، لكن الأهلي بقيادة شاهر عاد إلى الأجواء واستعاد زمام المبادرة، ووصل الفارق إلى 5 نقاط (80-75) قبل دقيقة على النهاية مع خروج كنعان بالأخطاء الشخصية الخمسة، ونجح الأهلي في التمسك بالفوز مع سلة من شاهر، رغم قتال الجبيهة وعدم يأسه حتى الثواني الأخيرة.

وبلغت نسبة التسجيل العامة في الأهلي 50% مقابل 40.8 للجبيهة، وحقق الفريقان نسبة نجاح متدنية من خارج القوس (20% للأهلي مقابل 30.8 للجبيهة)، وجمع 40 متابعة مقابل 41 للجبيهة، 19 منها دفاعية، وفقد الأهلي الكرة 16 مرة مقابل 14 للجبيهة.

أبرز لاعبي للقاء كان محمد شاهر مع 27 نقطة و9 متابعات و5 سرقات للكرة و3 بلوك، وأضاف العوضي 18 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، وغلايز 17 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وكنعان 14 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة.

ومن صفوف الجبيهة، تألق ماغي مع 23 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأضاف أحمد عبيد 18 نقطة و8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وعمر 18 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة.