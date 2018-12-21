الأهلي يفرض جولة الحسم على كفريوبا في نهائي “سلة” الممتاز

أيمن أبو حجلة

عمان – فرض الأهلي جولة حاسمة على لقب الدوري الممتاز لكرة السلة الممتاز، بفوزه على كفريوبا 80-74 (النصف الأول 39-33)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في المباراة الرابعة من الدور النهائي.

وكان كفريوبا قد تغلب على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 92-85، وفاز الأهلي في الثانية بنتيجة 95-78، وعاد كفريوبا ليفرض تفوقه في المباراة الثالثة بنتيجة 87-77، وتقام المباراة الحاسمة على اللقب يوم غد الأحد في الساعة السابعة مساء بالمكان ذاته.

الأهلي 80 كفريوبا 74

انطلق الفريقان باحثين عن تقدم سريع، وأشرك الأهلي لاعب ارتكازه محمد شاهر، ليفرض حضورا قويا تحت السلتين، وساند شاهر في مهمته قائد الفريق زيد عباس، مقابل تواجد منير دعيس وابراهيم حماتي على الأطراف، وقام مالك كنعان كعادته في مهمة صانع الألعاب.

في الجهة المقابلة، خاض كفريوبا المباراة بالخماسي المعتاد نضال الشريف وموسى العوضي وهاني الفرج وخلدون أبو رقية وخالد أبو عبود، وتقدم الأهلي 7-4 بعد ثلاثية من حماتي، بيد أن العوضي أجاد في التصويبات الثلاثية، فتقدم كفريوبا قبل أن يحقق حماتي التعادل (15-15) بثلاثية، وفشل كفريوبا في إيجاد حل لتفوق شاهر تحت السلة، فاستعاد الأهلي تقدمه 21-15، قبل أن يتمكن يتمكن الشريف من تسجيل ثلاثية بنهاية الربع الأول الذي انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 21-18.

تبادل الفريقان التسجيل في بداية الربع الثاني، ووجد أبو عبود الفرصة مواتية أمامه للتسجيل من تحت سلة الأهلي، ودخل محمد حسونة إلى تشكيلة الأهلي الذي تقدم 30-24 بعد فاصل مهاري في الاختراق من قبل حماتي، لكن كفريوبا جارى منافسه ليصل الفارق إلى نقطتين 32-30 بعد سلة من أبو رقية، وواصل شاهر تألقه ودخل محمد خلف إلى تشكيلة الأهلي، وسجل دعيس من سلة ورمية إضافية، ثم وسع شاهر الفارق للأهلي إلى 8 نقاط (39-31)، ليعود أبو عبود للتسجيل من تحت السلة، وينتهي الربع الثاني بتقدم الأهلي بنتيجة 39-33.

افتتح الأهلي الربع الثالث بثلاث سلات متتالية من دعيس، ليتقدم بفارق 12 نقطة، ورد العوضي باختراق جريء ثم ثلاثية للعوضي (45-38)، ومرر حماتي الكرة بأناقة إلى شاهر الذي سجل بأريحية ورد الفرج بثلاثية، وطلب مدرب كفريوبا د. ابراهيم العصعوص وقتا مستقطعا بعد فاست بريك وسلة من زيد (51-43)، واستمر تألق دعيس في الولوج تحت سلة الأهلي (53-43)، وعزز شاهر تقدم الأهلي بسلة رد عليها العوضي بتصويبة ناجحة، ثم نجح أبو عبود في التسجيل دون أن يستغل الرمية الإضافية، ليزيد كفريوبا من تركيزه في الناحية الهجومية، ويقلص الفارق إلى 6 نقاط بنهاية الربع الثالث (56-48).

استهل كفريوبا الربع الأخير بثلاثية من العوضي، ورد الأهلي بسلة من حماتي، وعاد الفرج ليشهر سلاح ثلاثيات فريقه بواحدة، وسجل زيد عباس سلة ثم نجح البديل خلف في تصويبة من خارج القوس (63-55)، ووصل الفارق إلى 4 نقاط رميتين حرتين لأبو رقية وسلة من أبو عبود، وبعد تبادل للتسجيل من العوضي وعباس، أحرز الأول ثلاثية أذابت الفارق إلى نقطتين (66-64)، ثم تحقق التعادل بنقطتين من الشريف، وبعد سلة ورمية ناجحة من شاهر، سجل أبو رقية ثلاثية والعوضي سلة من الفاست بريك ليتقدم كفريوبا 71-69، بيد أن دعيس أعاد التعادل بسلة، ثم نجح الأخير من سلة ورمية ناجحة في إهداء فريقه التقدم بفارق 3 نقاط.

ومع تبقي دقيقتين ونصف فقط، تبادل الفريقان التسجيل عبر العوضي وحماتي، ونجح العوضي في رمية حرة وأضاع أخرى، ومنح شاهر التقدم للأهلي (78-74) قبل 33 دقيقة على النهاية، ليطلب كفريوبا وقتا مستقطعا، وحسم شاهر اللقاء برميتين حرتين لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 80-74.

وفاز شاهر بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، بعدما أحرز 28 نقطة مع 20 متابعة، وأضاف منير دعيس 20 نقطة، فيما كان موسى العوضي أفضل مسجل في المباراة برصيد 35 نقطة.