الأهلي يفرض جولة “ترضية” حاسمة أمام الجبيهة

أيمن أبو حجلة

عمان- فرض الأهلي مباراة فاصلة في سلسلة دور الترضية بدوري بنك الإسكان الممتاز، بفوزه على الجبيهة بنتيجة 87-74 (النصف الأول 67-74) مساء السبت، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وكان الجبيهة قد فاز في المباراة الأولى بين الفريقين بنتيجة 84-81، والمباراة المقبلة بين الفريقين مساء الثلاثاء عند الساعة السابعة والنصف، ستحدد هوية الفريق الظافر بميداليات المركز الثالث في الدوري.

وتجاوز الأهلي آثار الحالة النفسية السيئة التي كان يعاني منها لاعبوه إثر الخسارة في المباراة الفاصلة بالدور نصف النهائي أمام الأرثوذكسي، وتمكن في نهاية الأمر من تحقيق فوز ثمين، مستغلا في الوقت ذاته، عودة موسى العوضي إلى صفوفه بعدما غاب لاعب المنتخب الوطني عن المباراة الأولى.

في المقابل، فشل الجبيهة في البناء على الفوز الأول، علما بأنه يشارك للمرة الأولى في الدوري الممتاز، وكان يأمل في حسم المواجهة وتحقيق إنجاز تاريخي بالحلول ثالثا.

بداية الجبيهة في اللقاء كانت جيدة، بعدما اعتمد المدرب يوسف أبو بكر، على الخماسي المعتاد عمار بسطامي ومحمد خلف ومحمود عمر وأحمد عبيد وغريغوريشون ماغي، فسرعان ما تقدم 13-9 بعد تألق لافت من عبيد، قبل أن يدخل الأهلي أجواء اللقاء من خلال إشراك هاني الفرج في التشكيلة الأساسية بعدما غاب عنها للمرة الأولى هذا الموسم، حيث لجأ المدرب هيثم طليب إلى الاعتماد على الشاب محمد البدور في صناعة الألعاب، مقابل قيام مالك كنعان بدور الـ”شوتينغ غارد”، وتمركز موسى العوضي كلاعب سمول “فوروورد” مقابل شراكة قوية بين الكندي غراندي غلايز ومحمد شاهر تحت السلتين.

وسرعان ما اكتشف طليب بأن خططه الأولية لم تحقق المطلوب، فأعاد الفرج إلى التشكيلة، وتمكن من مجاراة منافسه مع دخول فادي عواد، لينتهي الربع الأول بتقدم الجبيهة بفارق نقطتين فقط (23-21).

في الربع الثاني، أحاد الأهلي في الاستفادة من الفرص السانحة له، فتقدم على الجبيهة 5 نقاط (39-34)، وأشرك الفريق الأزرق جناحه سلطان بسام ولاعب ارتكازه سند الخوالدة، لكن شيئا لم يتغير، فانتهى النصف الأول بفارق 10 للأهلي (47-37).

وشهد الربع الثالث ندية وتبادلا للتسجيل بين الفريقين، لكن الجبيهة فشل في تذليل الفارق، لينتهي الربع بتفوق الأهلي 65-55، قبل أن ينتفض الجبيهة في الربع الأخير ويعمل على تقليص الفارق رويدا حتى وصل إلى 4 نقاط بفضل جهود صانع اللعب بسطامي ونشاط البديل سيف العلاونة، بيد أن الأهلي بفضل خبرة لاعبيه، تمسك بالتقدم وعززه بفارق مريح، ليخرج من المباراة فائزا بفارق 13 نقطة.

وتفوق الأهلي في نسبة التسجيل العامة بمعدل 55.9% مقابل40.0% للجبيهة، وجاءت نسسبة التسجيل من خارج القوس متدنية من كلا الفريقين (32.0% للأهلي و18.2% للجبيهة)، وجمع الأهلي 39 متابعة مقابل 38 للفريق المنافس الذي خسر الكرة 10 مرات مقابل 14 مرة للأهلي.

وسجل الأهلي 10 نقاط من التيرن أوفر على المنافس مقابل 18 نقطة للجبيهة، واستغل الجبيهة كذلك الفرصة الثانية (Second chance) بعدما سجل منها 23 نقطة مقابل 6 نقاط للأهلي، وأحرز الفريق الفائز 11 نقطة من الفاست بريك مقابل 10 نقاط للجبيهة، فيما سجل بدلاء الأهلي 12 نقطة مقابل 3 نقاط للجبيهة كانت من نصيب سيف العلاونة.

وحقق شاهر الـ”دبل دبل” برصيد 19 نقطة و14 متابعة، وأضاف غلايز 23 نقطة مع 8 متابعات و2 بلوك، وكنعان 22 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة، واقترب العوضي من الـ”دبل دبل” مع 11 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

في الناحية المقابلة، تصدر عبيد لائحة مسجلي اللقاء برصيد 29 نقطة، وأضاف ماغي 21 نقطة مع 13 متابعة، واقترب محمود عمر من الـ”دبل دبل” مع 13 نقطة و9 متابعات، وكعادته كان بسطامي مميزا في صناعة الهجمات برصيد 10 تمريرات حاسمة.