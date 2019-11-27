الأهلي يقلب الطاولة على الأرثوذكسي في قمة تقليدية

أيمن أبو حجلة

عمان – قلب الأهلي حامل اللقب تأخره أمام الأرثوذكسي إلى فوز عريض بنتيجة 99-76 (النصف الأول 49-38) أول من أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في ختام الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الأولى بمسابقة دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

وقدم الفريقان أداء قويا، بيد أن الغلبة في النهاية كانت للأهلي الذي راقب مفاتيح الفريق المنافس وحقق عودة لافتة، قبل أن يبدأ رويدا في توسيع الفارق حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، يرفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة وراء المتصدر الوحدات، علما بان الفريقين ضمنا تأهلهما في وقت سباق إلى المرحلة الثانية، فيما ارتفع رصيد الأرثوذكسي إلى 12 نقطة في المركز الثالث، مقابل 11 للجزيرة و10 للجبيهة و8 لكفريوبا الذي فقد فرصة المضي قدما في البطولة.

وتستأنف منافسات المرحلة يوم غد بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الجبيهة مع الجزيرة في لقاء مصيري عند الساعة الخامسة في صالة الأمير حمزة، تليها في المكان ذاته مباراة القمة بين الوحدات والأهلي عند الساعة السابعة، فيما يتطلع الأرثوذكسي لتأكيد تأهله إلى المرحلة الثالثة، عندما يلعب بضيافة كفريوبا عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بمدينة إربد.

وتنتهي الجولة الأولى في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث تتأهل الفرق الأربعة الأولى على سلم الترتيب، إلى المرحلة الثانية الذي يقام بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، ويصار خلاله إلى ترتيب المراكز من 1 إلى 4، قبل انطلاق المرحلة الثالثة في 30 من الشهر ذاته، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتأهل إلى الدور النهائي، الفريق الذي يسبق منافسه في الفوز بثلاث مباريات من أصل 5، وفقا للتعديل التي أجري على نظام المسابقة.

الأهلي 99 الأرثوذكسي 76

كشف الأرثوذكسي عن نواياه مبكرا بعد حقق انطلاقة سريعة بقيادة موسى مطلق الذي سجل في مناسبتين، وهو الذي لعب إلى جانب يوسف أبو وزنة تحت السلة من أجل تشديد الرقابة الفردية على لاعب ارتكاز الأهلي محمد شاهر، فيما وقف يزن الطويل إلى جانب نيك ستوفر حول القوس، مقابل تولي فريدي ابراهيم لصناعة الألعاب،

وتقدم الأرثوذكسي 11-5 بعد ثلاثية فريدي، قبل أن يبدأ في توسيع الفارق، مستغلا تأثر شاهر من الرقابة الفردية، وافتقاد ألعاب الأهلي للحيوية، رغم وجود مالك كنعان كصانع ألعاب، وتواجد هاني الفرج وموسى العوضي حول القوس، فيما أهدر لاعب الـ”باور فوروورد” الكندي غراندي غلايز أكثر من سلة، وقاد فريدي تطلعات الأرثوذكسي الذي أنهى الربع الأول في صالحه بنتيجة 26-15.

واصل فريدي تألقه في بداية الربع الثاني، وظن المتابعون أن الأرثوذكسي في طريقه لتحقيق انتصار كاسح، ووصل الفارق إلى 20 نقطة (43-23) بعد ثلاثية جديدة من فريدي، قبل أن يعود الأهلي ببطء للأجواء مع دنك غلايز وفاست بريك العوضي (43-31)، وقام شاهر بدور دفاعي جيد في صد محاولات الأرثوذكسي، لينتهي النصف الأول بتفوق الأخير بفارق 11 نقطة (49-38).

انقلبت الأوضاع في الربع الثالث بعدما نجح الأهلي في الحد من تحركات فريدي المزعجة، فنجح كنعان في التصويب من خارج القوس، واستعرض شاهر وغلايز مهارتهما في الدنك (52-47)، وتحقق التعادل للمرة الأولى (54-54) بعد ثلاثية من ماف، ثم بسط شاهر هيمنته ليسجل من مواقع مختلفة، فقاد فريقه للتقديم بنهاية الربع 64-58.

ولم يقو الأرثوذكسي على مجاراة منافسه في الربع الأخير، خصوصا مع تألق العوضي الذي أصاب السلة من خارج القوس 3 مرات، قبل أن يهيأ الكرة بطريقة استعراضية أمام غلايز الذي سحق السلة (75-60)، وبعدها أشرك الفريقان أوراقهما البديلة، ليدون صانع ألعاب الأهلي الشاب محمد البدور اسمه على لائحة المسجلين بثلاثيتين، وتنتهي المباراة بفوز عريض للأهلي بفارق 23 نقطة.

من الناحية الرقمية، نجح الأهلي في 39 من 81 محاولة تسجيل بنسبة 48.1 %، مقابل 29 من 71 للأرثوذكسي بنسبة 40.3 %، وبلغت نسبة نجاح الأهلي في التصويب من خارج القوس 35.3 % (12 من 34) مقابل 28.6 للأرثوذكسي (8 من 28).

سجل الأهلي من التيرن أوفر على الفريق المنافس 23 نقطة مقابل 4 نقاط للأرثوذكسي، و11 نقطة من الفرصة الثانية (second chance) مقابل 18 للأرثوذكسي الذي بدوره سجل 29 نقطة من الفاست بريك مقابل 25 للأهلي، وتميز بدلاء الأهلي بإحرازهم 20 نقطة، مقابل نقطتين فقط للأرثوذكسي كانت من نصيب غازي الصلاح.

الفارق الجوهري بين الفريقين ظهر في عدد مرات فقدان الكرة “تيرن أوفر”، حيث وصل عدد التيرن أوفر في الأرثوذكسي إلى 20 حالة، مقابل 7 فقط على لاعبي الأهلي.

أبرز لاعبي المباراة كان غلايز الذي سجل 19 نقطة مع 13 متابعة و5 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة، وتصدر شاهر ترتيب مسجلي الأهلي برصيد 24 نقطة أضاف إليها 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة و4 سرقات ومحاولتي صد “بلوك”، وسجل العوضي 20 نقطة، واقترب كنعان من الدبل دبل مع 10 نقاط و9 تمريرات حاسمة.

في الناحية المقابلة برز ستوفر من صفوف الأرثوذكسي برصيد 31 نقطة و9 متابعات، وأضاف فريدي 18 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وحقق أبو وزنة الدبل دبل مع 15 نقطة و12 متابعة، وبالغ لاعبو الأرثوذكسي في التصويب من خارج القوس، ففشل نادر أحمد في 4 محاولات والطويل في 5 ومطلق في 3، بنسبة نجاح بلغت 0 % لكل منهم.