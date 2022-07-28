الأهلي يلتقي الاتحاد في قمة دوري المحترفات اليوم

مهند جويلس



عمان- يستقبل ملعب البولو عند الساعة السابعة من مساء اليوم، قمة مباريات دوري المحترفات لكرة القدم للموسم الكروي الحالي، والتي ستجمع فريقي الأهلي والاتحاد، وذلك لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب للبطولة.

ويتطلع فريق الأهلي لمواصلة الصدارة (6 نقاط ) من فوزين كبيرين على الاستقلال والنصر، إذ يعد لقاء اليوم اختبارا حقيقيا لقدرات “الليث الأبيض” في مواصلة التقدم، فيما يسعى الاتحاد لإيقاف الأهلي وإشعال المنافسة على الصدارة، إذ يمتلك 3 نقاط من فوز على النصر، وخسارة من الأرثوذكسي.

وتختتم منافسات الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع الأرثوذكسي (6 نقاط) والنصر (نقطة واحدة)، على الملعب والتوقيت ذاتهما.

الأهلي * الاتحاد

يستعد الأهلي لمواصلة تقديم عروضه الفنية المميزة، في ظل تألق لاعبات الفريق خلال المبارتين الماضيتين، وحسن اختيار النادي للاعبتين الغانيتين جوسي لاربي وناومي أنيما، واللتان انسجمتا مع الفريق بصورة سريعة، وأفضليتهما الواضحة على بقية اللاعبات الأجنبيات في الدوري المحلي حتى اللحظة. وأظهر الفريق قوة ضاربة من الناحية التهديفية، بعد تسجيله 12 هدفا من مبارتين فقط، معتمدا في الخط الأمامي على بانه البيطار، مي سويلم، رايا حينا، روزبهان فريج ونتاشا النبر أيضا، مع حضور رند أبو حسين وشارلوت الأبيض ولوجين البطوش أمام حارسة المرمى روند كساب.

ويحاول الاتحاد مواصلة الصحوة بعد الفوز الأخير، “وضرب عصفورين بحجر واحد” في حال تحقيقه الفوز اليوم، بالتساوي بالنقاط مع الأهلي من جهة، ومنح اللاعبات دفعة معنوية مميزة من جهة أخرى، إلا أن الفريق لم يصل للمرحلة المطلوبة من حيث الأداء المتوقع منه، نظرا لضمه لاعبات متميزات في مختلف الخطوط.

ويعتمد الاتحاد على كوكبة مميزة من اللاعبات، إلا أن التشكيلة المتوقعة للقاء اليوم هي: شرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، تقى غازي، تسنيم اسليم، تسنيم أبو الرب، لين البطوش، لينا الصاحب، إيناس الجماعين، أنفال الصوفي وليلي إسكندر.

تصريحات فنية

وذكر المدير الفني لفريق الأهلي خضر عيد، أن فريقه استعد جيدا لمواجهة الاتحاد، مع إشارته إلى أن جميع اللاعبات على أتم الاستعداد والجاهزية، وذلك بعد عودة اللاعبة المميزة مي سويلم للتدريبات الجماعية بعد إصابة طفيفة ألمت بها مؤخرا.

وبين عيد في تصريح لـ “الغد”، أن الهدف الرئيسي من مواجهة اليوم هو الاستمرار في صدارة الدوري، وتحقيق نتيجة إيجابية في أفضل مباريات الدوري حسب وصفه، نظرا لامتلاك الفريقين أفضل اللاعبات على الصعيد المحلي.

وأضاف: “راض عن أداء اللاعبات من حيث النتائج الكبيرة والمستوى الفني الذي يتقدم من مباراة لأخرى، إلى جانب العلاقة الطيبة بين أفراد المنظومة، ونأمل بإنهاء الدوري والصعود إلى منصة التتويج”.

من جهته، قال المدير الفني لفريق الاتحاد وائل غرز الدين: “إن لاعبات فريقه يبدين رغبة كبيرة في التطور من أسبوع لآخر، من خلال التزامهن الكبير في التدريبات والتطور، وهو ما يساعد الجهاز الفني على تطبيق أفكاره الفنية بصورة أفضل”.

ولفت غرز الدين في حديثه لـ “الغد”، إلى أن الاتحاد يطمح إلى تقديم عرض فني في لقاء اليوم أفضل من المبارتين الماضيتين، وتحقيق النقاط الثلاث التي تمكن الفريق من مشاركة الصدارة مع الأهلي والأرثوذكسي.

وتابع: “لا توجد غيابات في صفوف الفريق، وراض عن مستوى اللاعبات وما يقدمونه داخل الملعب، وهناك أمور إيجابية عدة تحيط بالاتحاد من النواحي كافة، والتي نأمل بأن تترجم على أرض الواقع والصعود إلى القمة”.