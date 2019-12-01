الأهلي ينفي الانسحاب أمام الوحدات ويحدد شروط العودة للدوري

عمان – الغد – أعلن النادي الأهلي في بيان صدر أمس الاحد وحمل توقيع الأمين العام طلال قناش، بأن فريقه لم ينسحب من المباراة أمام الوحدات يوم الجمعة الماضي، ضمن دوري بنك الاسكان لكرة السلة.

وقال الأهلي بأنه تم إدخال الفريق الى غرف الغيار للتشاور، ولم يقم بالتصريح للحكام عن نية الانسحاب، ولم يقم الحكم بسؤال الجهاز الفني عن نية الانسحاب، زاعما أن الحكام قد أوقفوا المباراة وقامت قوات الأمن العام بإدخال كل اللاعبين والجهاز الفني والاداري للأهلي الى غرف الغيار واغلاق الابواب ومنعهم من العودة الى الملعب، حفاظا على سلامة الفريق إثر احداث الشغب المؤسفة التي حصلت في الملعب.

وربط النادي الأهلي عدم إنسحاب فريق كرة السلة من المشاركة في بطولات الاتحاد الأردني لكرة السلة، بتقديم بيان اعتذار رسمي من قبل اللجنة المؤقتة للاتحاد لجماهير النادي الأهلي، واستقدام حكام أجانب وعلى درجة عالية من الكفاءة لإدارة مباريات الفريق القادمة في المربع الذهبي والمراحل النهائية، وتأمين ملعب المباراة من الناحية الأمنية بوجود الدرك للتعامل مع أي حالات شغب قد تحصل في المستقبل وخاصة المباريات الجماهيرية، والفصل الكلي والفعلي بين الجماهير والالتزام، بما يصدر عن الاجتماعات التنسيقية قبل كل مباراة، وتطبيق نظام العقوبات على المخالفين.

وأكد النادي الأهلي أنه يحتفظ بحقه القانوني بتقديم شكوى ضد الاتحاد واي شخص او مؤسسة أو ناد قد اساء للنادي الاهلي وجماهيره ووصفهم بـ “الغوغائيين” و”النفر الضال والمشبوه”، كما يتحفظ على أي شكوى تقدم بحقه من قبل نادي الوحدات بما يخص المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي ويحتفظ بحقه في تقديم شكواه بالمثل.

وأشار البيان للأحداث المؤسفة التي رافقت نهاية المباراة الاخيرة، معتبرا أفعال جمهور الأهلي بمثابة ردة فعل على افعال جمهور الوحدات وخاصة المتواجد على يمين المنصة.

وتناول البيان دخول لاعبي دكة البدلاء بالأهلي الى ارض الملعب، معتبرا أنه بعد تسجيل لاعب الأهلي مجدي الغزاوي للرمية الثلاثية وقبل دخول لاعبي الفريق الى الملعب للاحتفال، كان قد اطلق الحكم صافرته لإيقاف اللعب وصوتها مسموع في البث التلفزيوني وهذا يعتبر بقانون كرة السلة Dead Ball وأشار بيديه لإعطاء وقت مستقطع لنادي الوحدات رغم استنفاذهم لأوقاتهم المستقطعة، وفي هذه الحالة يحق للاعبي الفريق الدخول الى ارض الملعب، بالإضافة الى أن هناك قانون حرفي وهناك روح للقانون يحق للحكام التعامل بها، حيث أن من المنطق انهاء المباراة من قبلهم خاصة وان الاجواء كانت مشحونة وأي قرار سيتخذ بهذا الخصوص كان سيعرض المباراة لنفس الاحداث، كما ان الوقت المتبقي كان 0.36 ثانية ولكننا في النهاية نحترم القانون ونحترم الحكام ولا ننفي قيام لاعبينا بذلك رغم ان دخولهم كان لطرف الملعب، ولكن وان كان الحكام يريدون الالتزام بالقانون فإننا نود لفت النظر الى أن مدرب الوحدات كان قد دخل الى ارض الملعب لمرتين وقام الحكم بإخراجه دون منحنا الخطأ الفني المنصوص عليه والذي استند عليه بقراره ضدنا، بالإضافة الى العديد من الحالات التي تستوجب خطئاً فنيا لمصلحة النادي الأهلي.