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الأهلي ينفي انسحابه أمام الوحدات الليلة بدوري السلة

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان- سيخوض النادي الأهلي مواجهته المرتقبة أمام الوحدات عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير حمزة، في المرحلة الثانية لذهاب المربع الذهبي بدوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، بعد تردد أنباء عن انسحابه، احتجاجا على قرار لجنة النظام والسلوك بإيقاف محمد شاهر ومالك كنعان 3 مباريات رسمية وتغريم كل منهما مبلغ 300 دينار.

وأكد المهندس نبيل أبو العطا أمين سر إتحاد كرة السلة في رده على استفسارات “الغد”، إقامة مباراة الوحدات والأهلي في موعدها المقرر سابقاً، نافيا بذلك الشائعات التي تحدثت عن توجه الأهلي للاعتذار عن خوض المباراة.

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